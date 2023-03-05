Отправлено: - 22:50

111:

Да пусть ездят. Что в этом плохого?

Цитата:Главное нехорошее, это то, что аким области подменяет собой акимов районов и городов. Менеджмент это такая штука, когда ты не умеешь организовать работу своих подчиннёных, то приходится их подменять, а значит ты плохой управленец