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≡ Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46306
Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас!
Отправлено: 05.03.23 - 13:01
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Все СМИ области трубят: Аким города приехал в общежитие, Аким области приехал в районный центр. Министр здравоохранения, образования и т.д. и т.п. приехал в область. Все СМИ страны: президент приехал в Костанайскую область. Кто на час, кто на полдня, что они этим хотят показать?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1042
Re: Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас!
Отправлено: 05.03.23 - 13:01
#1
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Ну слава богу хоть с разьяснениями всего и вся перестали ездить, все меньше бабок уйдет
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1028
Re: Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас!
Отправлено: 05.03.23 - 13:28
#2
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эй редакция!!!
где плюсы ставить?
:-x !!!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
Re: Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас!
Отправлено: 05.03.23 - 15:28
#3
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Да пусть ездят.
Что в этом плохого?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1572
Re: Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас!
Отправлено: 05.03.23 - 22:50
#4
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Цитата:
111:
Да пусть ездят. Что в этом плохого?

Главное нехорошее, это то, что аким области подменяет собой акимов районов и городов. Менеджмент это такая штука, когда ты не умеешь организовать работу своих подчиннёных, то приходится их подменять, а значит ты плохой управленец
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