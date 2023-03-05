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≡ "Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46306
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 13:33
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Тематика картин разная. Где-то Юлия Пилипенко отобразила свои эмоции, в других работах рассказывается про бодипозитив или права женщин. Есть работы, которые откликаются на конкретные события в стране и мире. Не сложно догадаться чему посвящена матрёшка из картины «Russian doll».
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15552
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 21:11
#30
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Цитата:
saba:
меня мало волнует, что происходит в спальне у геев, Могу сказать одно причин на мой исключительно мой взгляд, это то что они свой секс вынесли наружу и несут гордо как флаг., ,одна из главных проблем ЛГБТ спальня наружу,

Я, собственно, это и имел ввиду - всё что можно решить тихо и эффективно - выносится громко и напоказ всем. Бьёт, оскорбляет и прочее - уходи, а не терпи. Но в этом психологическая "выгода" жертв - они несчастные, они жалуются, но продолжают пребывать в зависимости от тирана, потому что он, возможно, обеспечивает. А взять на себя ответственность за свою же жизнь - не хватает ресурсов. Удалили почему-то параллель, хотя никого не оскорблял там. Хотя, у модератора Домовенка в названии почты имя Natasha, и становится понятно почему отредактировали))). Если кому интересно - почта пользователей НГ находится в открытом доступе и я могу сказать где её посмотреть. В своё время ОК у меня спрашивала - откуда я знаю почту пользователей))).

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 21:12]

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 21:31]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15552
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 21:15
#31
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Цитата:
saba:
А насчёт девочек обижать нельзя. Это зависит от воспитанности обоих сторон

Про адекватных людей речь не идет. Многие и без тумаков понимают что можно говорить, а что нет. Но есть индивиды, которые берегов не видят, потому что по убеждениям "девочек обижать нельзя", а девочки этим пользуются, творя и говоря всякую дичь, зная что наказания не будет.

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 21:18]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
388
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 21:18
#32
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Страница 3 из 3«123
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