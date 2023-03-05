Отправлено: - 21:11

saba:

меня мало волнует, что происходит в спальне у геев, Могу сказать одно причин на мой исключительно мой взгляд, это то что они свой секс вынесли наружу и несут гордо как флаг., ,одна из главных проблем ЛГБТ спальня наружу,

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 21:12]

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 21:31]

Цитата:Я, собственно, это и имел ввиду - всё что можно решить тихо и эффективно - выносится громко и напоказ всем. Бьёт, оскорбляет и прочее - уходи, а не терпи. Но в этом психологическая "выгода" жертв - они несчастные, они жалуются, но продолжают пребывать в зависимости от тирана, потому что он, возможно, обеспечивает. А взять на себя ответственность за свою же жизнь - не хватает ресурсов. Удалили почему-то параллель, хотя никого не оскорблял там. Хотя, у модератора Домовенка в названии почты имя Natasha, и становится понятно почему отредактировали))). Если кому интересно - почта пользователей НГ находится в открытом доступе и я могу сказать где её посмотреть. В своё время ОК у меня спрашивала - откуда я знаю почту пользователей))).