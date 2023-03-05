Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46306
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 13:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тематика картин разная. Где-то Юлия Пилипенко отобразила свои эмоции, в других работах рассказывается про бодипозитив или права женщин. Есть работы, которые откликаются на конкретные события в стране и мире. Не сложно догадаться чему посвящена матрёшка из картины «Russian doll».
Читать новость

Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12011
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 16:46
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Цитата:
Victor Yang:
Че вы ваще понимаите?) женатики по любому не могут адекватно оценить. . Вы уже голую женщину стали воспринимать как простую кухарку( да Марик в твой огород) . А ведь она не такая, она хочет показать себя, красивой. Посмотрите, оцените. Только разведён сможет это понять а не вы)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7447
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 16:57
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
обладатель которого оценит все ваши прелести, уживётся с тараканами и полюбит такой.

----Цитата **Главенство мужчины в отношениях отменили еще в 1918 году, с тех пор женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна. Если она сегодня с тобой живет или спит, это не значит что она твоя, это значит что сегодня твоя очередь с ней жить или спать. Когда истечет срок аренды она достанется следующему клиенту.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
755
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 17:20
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1028
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 18:57
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первый комментарий
прокомментируйте удаление
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1565
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 19:15
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не уважаю мужчин которые бьют женщин, их и мужчинами тяжело назвать Женщин которые раздеваются я обожаю. Признаюсь в своей любви к ним.Древние греки по этому поводу делились на два лагеря, гимнофилы и гимнофобы, я прямо сильно отношусь к первым, люблю женщин во всех их проявлениях
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1565
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 19:25
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога:
срок аренды она достанется следующему клиенту.[/quot
Какой же вы женоненавистник, женщина не продукт, это живой человек, самая лучшая картина смотреть на обнаженную женщину, это просто эстетически красиво
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1119
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 19:45
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я из Челябинска, может я не сильно углублялась, но я не видела у нас развитого фем-сообщества. Мне казалось, что в Казахстане ситуация должна быть еще тяжелее из-за восточного менталитета. Оказалось, зря так думала.

Источник:


По моему у вас в Челябинске не только развито фем-сообщество но и переродилось в гораздо более тяжёлые формы , чем классический политический феминизм.

Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15552
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 20:07
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
это живой человек, самая лучшая картина смотреть на обнаженную женщину, это просто эстетически красиво

Щас набегут особо упоротые феминистки и обвинят в сексизме, в том что вы в женщине видите только сексуальный объект, а она, между прочим, личность!)). Они вообще могут за любое слово зацепиться и обвинить мужчин в чем угодно. В общем, типичное поведение типичной женщины, хотя они таковыми себя не считают))).
Профайл
T
* Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
256
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 20:14
#23
Комментарий удален модератором.
Профайл
T
* Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
256
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 20:17
#24
Комментарий удален модератором.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15552
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 20:22
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, кстати, а в чем "незащищенность"? Это камень в огород государства? Как-то законодательно права женщин ущемлены? Или исполнительная власть не стремится защищать права женщин и напрочь отказываются принимать заявления? К названию и целям нужно как-то ответственно относиться.

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 20:24]

[Исправлено: Victor Yang, 05.03.2023 - 20:32]

[Исправлено: Домовенок, 05.03.2023 - 21:04]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1565
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 20:41
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
что вы в женщине видите только сексуальный объект,

В своё оправдание могу сказать только, я за красоту
прочитал ваш следующий пост меня мало волнует, что происходит в спальне у геев, Могу сказать одно причин на мой исключительно мой взгляд, это то что они свой секс вынесли наружу и несут гордо как флаг., ,одна из главных проблем ЛГБТ спальня наружу, а мы гетеросексуалы стараемся спрятать что там происходит, хотя судя по новостям из шоу бизнеса скоро догоним.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1565
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 20:47
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А насчёт девочек обижать нельзя. Это зависит от воспитанности обоих сторон, мудрая женщина способна успокоить самого сильного агрессора, мы все такие или нас разные мамы родили?Могу сказать на своём опыте иногда женщина провоцирует, сложно устоять, руку ни разу на женщину не поднимал
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1565
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 20:54
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё помню когда работал в акимате пришлось присутствовать на встрече делегации из Швеции с Ассоциацией деловых женщин Казахстана, название может перепутал, 2 часа они учили наших женщин как бороться с мужчинами, потом Римма Чингизовна Бектурганова не перекрестилась, но высказалась в том же духе Слава Богу они уехали , им нас никогда не понять
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1602
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 21:03
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
первый комментарий прокомментируйте удаление

Нарушение пункта:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
В данном случае смысловой нагрузки модератор не увидел. И я с ним согласился.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS