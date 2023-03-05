Отправлено: - 16:57

yudjin:

обладатель которого оценит все ваши прелести, уживётся с тараканами и полюбит такой.

Цитата:----Цитата **Главенство мужчины в отношениях отменили еще в 1918 году, с тех пор женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна. Если она сегодня с тобой живет или спит, это не значит что она твоя, это значит что сегодня твоя очередь с ней жить или спать. Когда истечет срок аренды она достанется следующему клиенту.