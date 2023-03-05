"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 13:33
Тематика картин разная. Где-то Юлия Пилипенко отобразила свои эмоции, в других работах рассказывается про бодипозитив или права женщин. Есть работы, которые откликаются на конкретные события в стране и мире. Не сложно догадаться чему посвящена матрёшка из картины «Russian doll». Читать новость
Че вы ваще понимаите?) женатики по любому не могут адекватно оценить. . Вы уже голую женщину стали воспринимать как простую кухарку( да Марик в твой огород) . А ведь она не такая, она хочет показать себя, красивой. Посмотрите, оцените. Только разведён сможет это понять а не вы)
yudjin: обладатель которого оценит все ваши прелести, уживётся с тараканами и полюбит такой.
----Цитата **Главенство мужчины в отношениях отменили еще в 1918 году, с тех пор женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна. Если она сегодня с тобой живет или спит, это не значит что она твоя, это значит что сегодня твоя очередь с ней жить или спать. Когда истечет срок аренды она достанется следующему клиенту.
Не уважаю мужчин которые бьют женщин, их и мужчинами тяжело назвать Женщин которые раздеваются я обожаю. Признаюсь в своей любви к ним.Древние греки по этому поводу делились на два лагеря, гимнофилы и гимнофобы, я прямо сильно отношусь к первым, люблю женщин во всех их проявлениях
Гога: срок аренды она достанется следующему клиенту.[/quot Какой же вы женоненавистник, женщина не продукт, это живой человек, самая лучшая картина смотреть на обнаженную женщину, это просто эстетически красиво
Я из Челябинска, может я не сильно углублялась, но я не видела у нас развитого фем-сообщества. Мне казалось, что в Казахстане ситуация должна быть еще тяжелее из-за восточного менталитета. Оказалось, зря так думала.
saba: это живой человек, самая лучшая картина смотреть на обнаженную женщину, это просто эстетически красиво
Щас набегут особо упоротые феминистки и обвинят в сексизме, в том что вы в женщине видите только сексуальный объект, а она, между прочим, личность!)). Они вообще могут за любое слово зацепиться и обвинить мужчин в чем угодно. В общем, типичное поведение типичной женщины, хотя они таковыми себя не считают))).
Да, кстати, а в чем "незащищенность"? Это камень в огород государства? Как-то законодательно права женщин ущемлены? Или исполнительная власть не стремится защищать права женщин и напрочь отказываются принимать заявления? К названию и целям нужно как-то ответственно относиться.
Victor Yang: что вы в женщине видите только сексуальный объект,
В своё оправдание могу сказать только, я за красоту прочитал ваш следующий пост меня мало волнует, что происходит в спальне у геев, Могу сказать одно причин на мой исключительно мой взгляд, это то что они свой секс вынесли наружу и несут гордо как флаг., ,одна из главных проблем ЛГБТ спальня наружу, а мы гетеросексуалы стараемся спрятать что там происходит, хотя судя по новостям из шоу бизнеса скоро догоним.
А насчёт девочек обижать нельзя. Это зависит от воспитанности обоих сторон, мудрая женщина способна успокоить самого сильного агрессора, мы все такие или нас разные мамы родили?Могу сказать на своём опыте иногда женщина провоцирует, сложно устоять, руку ни разу на женщину не поднимал
И ещё помню когда работал в акимате пришлось присутствовать на встрече делегации из Швеции с Ассоциацией деловых женщин Казахстана, название может перепутал, 2 часа они учили наших женщин как бороться с мужчинами, потом Римма Чингизовна Бектурганова не перекрестилась, но высказалась в том же духе Слава Богу они уехали , им нас никогда не понять
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