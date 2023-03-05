Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать общественники
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46306
Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать общественники
Отправлено: 05.03.23 - 11:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 73-летним Владимиром Стрельниковым сегодня, 4 марта, встретились представители консультативно-совещательного органа при департаменте полиции Костанайской области. Они пообещали взять ситуацию Стрельникова под общественный контроль.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
Re: Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать...
Отправлено: 05.03.23 - 11:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они что, скажут его детям, чтоб помогали старику?
Старик пьет именно потому, потому что его бросили..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5925
Re: Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать...
Отправлено: 05.03.23 - 16:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном намедни бабку сын избивал. Почему бы всем обиженным старикам не пойти в дом престарелых, чего они дают себя избивать.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12010
Re: Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать...
Отправлено: 05.03.23 - 17:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю надо на 9 мая ему квартиру подарить. И холодильник . А почему нет? Токарь, прапор. Заслужил .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать общественники
Отправлено: 05.03.23 - 17:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Почему бы всем обиженным старикам не пойти в дом престарелых

Думаешь это так легко?
Там очередь на года два вперед..
Не каждого примут.
А брошенных своими детьми, очень много.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS