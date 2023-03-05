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≡ "Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46306
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 13:33
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Тематика картин разная. Где-то Юлия Пилипенко отобразила свои эмоции, в других работах рассказывается про бодипозитив или права женщин. Есть работы, которые откликаются на конкретные события в стране и мире. Не сложно догадаться чему посвящена матрёшка из картины «Russian doll».
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12010
"Передать незащищённость и искренность женщин" - Как прошла и чем запомнится "Выставка голой художницы" от фем-сообщества Костаная?
Отправлено: 05.03.23 - 16:46
#15
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Цитата:
yudjin:
Цитата:
Victor Yang:
Че вы ваще понимаите?) женатики по любому не могут адекватно оценить. . Вы уже голую женщину стали воспринимать как простую кухарку( да Марик в твой огород) . А ведь она не такая, она хочет показать себя, красивой. Посмотрите, оцените. Только разведён сможет это понять а не вы)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7445
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 16:57
#16
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Цитата:
yudjin:
обладатель которого оценит все ваши прелести, уживётся с тараканами и полюбит такой.

----Цитата **Главенство мужчины в отношениях отменили еще в 1918 году, с тех пор женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна. Если она сегодня с тобой живет или спит, это не значит что она твоя, это значит что сегодня твоя очередь с ней жить или спать. Когда истечет срок аренды она достанется следующему клиенту.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
755
Re: "Передать незащищённость и искренность женщин" -...
Отправлено: 05.03.23 - 17:20
#17
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:-) Модератор - воинствующая феминистка-эмансипатка?
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