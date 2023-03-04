ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 04.03.23 - 16:56
Со вчерашнего дня по родительским чатам рассылают сообщения с просьбами не пускать детей в ТЦ Костаная. В частности, родителей предупреждают, что 4 марта сторонники субкультуры планируют собраться возле ТЦ "MART". Вероятно, они могут устроить драку или беспорядки в магазине. Читать новость
ох уж этот март... то ажеки с неоднозначными акциями, то подростки сбиваются в стаи. И что после этого делать руководству? Конечно, сильнее бдить службе безопасности, а потом ... извиняться на всю страну за свою работу.
Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс. Никто не подразумевал ни национальной , ни какой нибудь другой подоплёки, пацаны должны драться за подругу , за жизнь, за честь иначе зачем жить?
saba: Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс.
Дрались на задворках, на пустырях. За школой. Почему у этих подростков идея собираться в ТЦ для выяснения отношений. Там гуляют мамы с маленькими детьми. Теперь представьте, гуляют маленькие дети, а тут агрессивная толпа на 200 человек. Помимо прочего витрины, товар. Или помимо мордобоя пацанам хочется тепла и уюта
ПолиграфЪ Боярышников: Угадаю с одного раз с какого недогосударства исходит эта гадость
З украинского полуразложившегося, вашего любимого! Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора. От туда же звонят мошенники, якобы из банков. Так что свято верь в их чистоту, пока они тебя будут разлагаться и наё...обманывать.
yudjin: З украинского полуразложившегося, вашего любимого! Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора. От туда же звонят мошенники, якобы из банков. Так что свято верь в их чистоту, пока они тебя будут разлагаться и наё...обманывать.
все банковские мошенники из украины все филиалы молодежных преступных движений по россии курируют из украины завтра скажут что игил создали украинские спецслужбы что то мне это все шибко напоминает))) было в истории уже такое когда все внутренние проблемы вешали на агентов японской,английской,немецкой раздведки а если мотива не находился прост объявляли не удобного человека троцкистом и дело с концом)) а ну и вишенка на торте если идти по этой логике то в россии спецслужб,полиции вообще нет? тогда зачем держат сотни тысяч этих бездельников если они не могут пресечь каких то украинских провокаторов? если там украинцы такое могут вытворять то цру и ми 6 вообще кремлем тогда управляют?)) самим не стремно в таком признаваться то? сверхдыржавная россия терпит унижение от маленькой постсовесткой республики)) смехота
yudjin: З украинского полуразложившегося, вашего любимого! Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора
Да ты что? Вот блин треклятые украинцы, заставили наших гопников вступать в какие то группировки! Я кстати тоже видел около Марта людей, явно похожих на украинских националистов, которые заставляют силой танцевать гопников около Марта и из под одежды у них торчали какие то провода, явно же не просто так они торчат. А накуренные гопники, наши казахстанцы, теперь у них как рабы.. За не исполнение приказа националисты жестоко дают по три щалбана.. Вон оно что.. Спасибо за информацию!
Откуда изначально появились неформальные локальные группы редан? В начале 2022 в Spotify (когда он еще был доступен в России) "завирусился" рэпер Shadowraze. До 2021 композиции Shadowraze были скорее примером любительского творчества для фанатов Dota 2. И как говорят сами подростки, именно он первый начал развивать тему про "редан", основанную на аниме Hunter x Hunter. Это было относительно маленькое комьюнити "пауков" без каких-либо призывов к насилию. А потом произошла ситуация, из-за которой это и стало трендом [драка в ТЦ].
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