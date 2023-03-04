Отправлено: - 15:18

yudjin:

З украинского полуразложившегося, вашего любимого! Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора. От туда же звонят мошенники, якобы из банков. Так что свято верь в их чистоту, пока они тебя будут разлагаться и наё...обманывать.

Цитата:все банковские мошенники из украинывсе филиалы молодежных преступных движений по россии курируют из украинызавтра скажут что игил создали украинские спецслужбычто то мне это все шибко напоминает)))было в истории уже такое когда все внутренние проблемы вешали на агентов японской,английской,немецкой раздведки а если мотива не находился прост объявляли не удобного человека троцкистом и дело с концом))а ну и вишенка на торте если идти по этой логике то в россии спецслужб,полиции вообще нет?тогда зачем держат сотни тысяч этих бездельников если они не могут пресечь каких то украинских провокаторов? если там украинцы такое могут вытворять то цру и ми 6 вообще кремлем тогда управляют?))самим не стремно в таком признаваться то?сверхдыржавная россия терпит унижение от маленькой постсовесткой республики))смехота