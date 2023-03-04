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≡ ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46306
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 04.03.23 - 16:56
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Со вчерашнего дня по родительским чатам рассылают сообщения с просьбами не пускать детей в ТЦ Костаная. В частности, родителей предупреждают, что 4 марта сторонники субкультуры планируют собраться возле ТЦ "MART". Вероятно, они могут устроить драку или беспорядки в магазине.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 04.03.23 - 16:56
#1
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Да этим укуренным гопникам, кроме как обколоться или укуриться, ничего не надо..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9047
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 04.03.23 - 17:00
#2
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ох уж этот март... то ажеки с неоднозначными акциями, то подростки сбиваются в стаи. И что после этого делать руководству? Конечно, сильнее бдить службе безопасности, а потом ... извиняться на всю страну за свою работу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 04.03.23 - 21:21
#3
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Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс. Никто не подразумевал ни национальной , ни какой нибудь другой подоплёки, пацаны должны драться за подругу , за жизнь, за честь иначе зачем жить?
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12010
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 05.03.23 - 09:11
#4
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Цитата:
saba:

Не помню на счёт класс на класс. Двор на двор было) помню у кого старшак был круче тот и победил)
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
190
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 05.03.23 - 11:35
#5
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Цитата:
saba:
Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс.

Дрались на задворках, на пустырях. За школой.
Почему у этих подростков идея собираться в ТЦ для выяснения отношений. Там гуляют мамы с маленькими детьми. Теперь представьте, гуляют маленькие дети, а тут агрессивная толпа на 200 человек. Помимо прочего витрины, товар. Или помимо мордобоя пацанам хочется тепла и уюта :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1118
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 05.03.23 - 12:53
#6
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Угадаю с одного раз с какого недогосударства исходит эта гадость!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9047
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 14:16
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Угадаю с одного раз с какого недогосударства исходит эта гадость

З украинского полуразложившегося, вашего любимого!
Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора. От туда же звонят мошенники, якобы из банков. Так что свято верь в их чистоту, пока они тебя будут разлагаться и наё...обманывать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13488
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 15:18
#8
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Цитата:
yudjin:
З украинского полуразложившегося, вашего любимого! Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора. От туда же звонят мошенники, якобы из банков. Так что свято верь в их чистоту, пока они тебя будут разлагаться и наё...обманывать.

все банковские мошенники из украины
все филиалы молодежных преступных движений по россии курируют из украины
завтра скажут что игил создали украинские спецслужбы
что то мне это все шибко напоминает)))
было в истории уже такое когда все внутренние проблемы вешали на агентов японской,английской,немецкой раздведки а если мотива не находился прост объявляли не удобного человека троцкистом и дело с концом))
а ну и вишенка на торте если идти по этой логике то в россии спецслужб,полиции вообще нет?
тогда зачем держат сотни тысяч этих бездельников если они не могут пресечь каких то украинских провокаторов? если там украинцы такое могут вытворять то цру и ми 6 вообще кремлем тогда управляют?))
самим не стремно в таком признаваться то?
сверхдыржавная россия терпит унижение от маленькой постсовесткой республики))
смехота
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 15:25
#9
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Цитата:
yudjin:
З украинского полуразложившегося, вашего любимого! Уже установили и айпи адреса, с которых в телеграмме рассылки были и конкретного организатора

Да ты что?
Вот блин треклятые украинцы, заставили наших гопников вступать в какие то группировки!
Я кстати тоже видел около Марта людей, явно похожих на украинских националистов, которые заставляют силой танцевать гопников около Марта и из под одежды у них торчали какие то провода, явно же не просто так они торчат.
А накуренные гопники, наши казахстанцы, теперь у них как рабы..
За не исполнение приказа националисты жестоко дают по три щалбана..
Вон оно что..
Спасибо за информацию!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 16:18
#10
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Мизулина



Откуда изначально появились неформальные локальные группы редан?
В начале 2022 в Spotify (когда он еще был доступен в России) "завирусился" рэпер Shadowraze. До 2021 композиции Shadowraze были скорее примером любительского творчества для фанатов Dota 2. И как говорят сами подростки, именно он первый начал развивать тему про "редан", основанную на аниме Hunter x Hunter. Это было относительно маленькое комьюнити "пауков" без каких-либо призывов к насилию.
А потом произошла ситуация, из-за которой это и стало трендом [драка в ТЦ].
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 16:27
#11
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А вот гопники сами рассказывают..


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1658
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 16:32
#12
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Ничего нового, всё просто повторяется.

:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23763
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 16:32
#13
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Досмотрел, точно, виноваты опять украинцы..
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