16 февраля, оказавшись во Дворце молодежи в единый день приема граждан, я испытала шок. Впечатление - как от восточного базара: масса людей, гул и непонятно что происходит. Примечательно, что все хотели попасть именно к акиму Аксакалову. Читать новость
Не надо, уважаемая, уж за всех подытожить- все хотят перевода часового пояса. Я, например, против перевода, хочу одиннакового времени с Астаной. И когда туда еду, знал, у нас одно время, а не высчитывая, у них так, у нас не так, туда успею, туда уже нет.
Думаю что для нормального современного человека нет проблем с передвижением из -за разницы во времени. Когда читаю такие комменты так и хочется сказать "как вы получили аттестат за 10 классов. Окончите повторно начальную школу. И сделайте упор на математику"
Наблюдаю сейчас встречи акима области с жителями сельских округов: потухшие взгляды, невысокие зарплаты, невысокий уровень жизни, отток молодежи.Это и есть почти 20-летнее действие хроноцида на территории области
Можно узнать у активистов,на сколько вырастет зарплата селянина если стрелки переведут на 1 час? Вырастет ли зп ещё больше ,если перевести вообще по науке и природе на 1.45? Будет ли тов.Ведлер отвечать перед жителями ,если время переведут,но уровень жизни и зп останется на прежнем уровне?
Тут вы правы, Ольга подытожила за всех - и за людей и за природу. Я рад, что такие люди еще встречаются среди нас. Спасибо ей.Цитата:
Imago: А почему бы не провести наш местечковый референдум костанайский
Это вы спрашиваете потому, что знаете заранее результат? То есть надеетесь, что все пройдет по прошлому сценарию - сверху спустят в организации вопрос о переводе стрелок, а руководители бодро отчитаются о, якобы, 100 процентном неодобрямсе подневольного коллектива. Цитата:
Другой кандидат в депутаты, активно выступавший против часового пояса, а значит, и против здоровья своего населения, сейчас проводит предвыборную кампанию. И он таки станет депутатом и просидит два срока. Не сомневайтесь.
На войне все средства хороши? Давайте и страдающего спортсмена сюда притянем. И ковидом мы переболели из-за того,что г-жу Ведлер не послушали и своевременно стрелки не перевели - и вот вам результат - иммунитета нет (это я про коллективный ещё не написал)
Любой козе понятно что жить надо по природному времени, а не потому, которое определит аким и его ...хм, фанаты, скажем так. И то что 111 пофиг, говорит о том, что образование им может и дали, но они его не получили, иначе даже и обсуждать нечего было бы.
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