Цитата:
Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного клуба «Тобол» из бюджета Костанайской области останется на уровне 2022 года - 1,2 млрд тенге.
ой,неужели))
а где же все нытики которые ныли что тобол это личная игрушка архимеда?
мол ему просто хочется играться на этом деле как главному продвигателю футбола поэтому он столько бабок в этот клуб вкладывает?
а оказывается новый аким пришел и вложил столько же хотя отдадим должное с уровнем инфляции он получается даже сократил клубу бюджет
и что вот теперь? аксакалов вроде не был замечен раньше в продвижении футбольных клубов а сейчас вот тобол поддержал
как таг? он же вроде на все бюджет сокращает, дорогие приблуды вычеркивает, везде пытается экономить а тут почемуто нет,почему?
может дело в том что тобол не совсем областной клуб? и двигают его больше из центра?
ведь если дать волю всем областным акимам они бы похерили все региональные клубы свидя их до дворовых команд а деньги вложили в чтонибудь другое (чтобы заработать на этом) а тут нет, АП видимо очень выгодно чтобы футбол в целом подпитывался по стране чтобы хоть какаято движуха была на этом поприще
ведь футбол это уже не игра это канализатор общественных настроений (на западе это еще в 30ые прочитали)
лучше пусть агрессивные мужики на стадион ходят, там пива напиваются, прооруться,подеруться но потом будут спокойно сидеть до следующего чемпионата чем эти же мужики начнут улицы громить
для этого и нужны медийные формы спорта (футбол и хоккей)