Отправлено: - 10:51

Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного клуба «Тобол» из бюджета Костанайской области останется на уровне 2022 года - 1,2 млрд тенге.





Цитата:ой,неужели))а где же все нытики которые ныли что тобол это личная игрушка архимеда?мол ему просто хочется играться на этом деле как главному продвигателю футбола поэтому он столько бабок в этот клуб вкладывает?а оказывается новый аким пришел и вложил столько же хотя отдадим должное с уровнем инфляции он получается даже сократил клубу бюджети что вот теперь? аксакалов вроде не был замечен раньше в продвижении футбольных клубов а сейчас вот тобол поддержалкак таг? он же вроде на все бюджет сокращает, дорогие приблуды вычеркивает, везде пытается экономить а тут почемуто нет,почему?может дело в том что тобол не совсем областной клуб? и двигают его больше из центра?ведь если дать волю всем областным акимам они бы похерили все региональные клубы свидя их до дворовых команд а деньги вложили в чтонибудь другое (чтобы заработать на этом) а тут нет, АП видимо очень выгодно чтобы футбол в целом подпитывался по стране чтобы хоть какаято движуха была на этом поприщеведь футбол это уже не игра это канализатор общественных настроений (на западе это еще в 30ые прочитали)лучше пусть агрессивные мужики на стадион ходят, там пива напиваются, прооруться,подеруться но потом будут спокойно сидеть до следующего чемпионата чем эти же мужики начнут улицы громитьдля этого и нужны медийные формы спорта (футбол и хоккей)