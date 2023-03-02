Прогноз на 5 дней
небольшой снег-1°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46303
Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
Отправлено: 02.03.23 - 23:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного клуба «Тобол» из бюджета Костанайской области останется на уровне 2022 года - 1,2 млрд тенге. Правильно ли это?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3998
Re: Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
Отправлено: 02.03.23 - 23:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким может говорить всё что угодно: - область то его и тут он хозяин, он даже может сказать - бюджет 100 тенге.
Всё равно ведь бюджет ФК "Тобол" - непрозрачный и ЛЬВИНАЯ доля - ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ деньги.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13484
Re: Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
Отправлено: 03.03.23 - 10:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного клуба «Тобол» из бюджета Костанайской области останется на уровне 2022 года - 1,2 млрд тенге.



ой,неужели))
а где же все нытики которые ныли что тобол это личная игрушка архимеда?
мол ему просто хочется играться на этом деле как главному продвигателю футбола поэтому он столько бабок в этот клуб вкладывает?
а оказывается новый аким пришел и вложил столько же хотя отдадим должное с уровнем инфляции он получается даже сократил клубу бюджет
и что вот теперь? аксакалов вроде не был замечен раньше в продвижении футбольных клубов а сейчас вот тобол поддержал
как таг? он же вроде на все бюджет сокращает, дорогие приблуды вычеркивает, везде пытается экономить а тут почемуто нет,почему?
может дело в том что тобол не совсем областной клуб? и двигают его больше из центра?
ведь если дать волю всем областным акимам они бы похерили все региональные клубы свидя их до дворовых команд а деньги вложили в чтонибудь другое (чтобы заработать на этом) а тут нет, АП видимо очень выгодно чтобы футбол в целом подпитывался по стране чтобы хоть какаято движуха была на этом поприще
ведь футбол это уже не игра это канализатор общественных настроений (на западе это еще в 30ые прочитали)
лучше пусть агрессивные мужики на стадион ходят, там пива напиваются, прооруться,подеруться но потом будут спокойно сидеть до следующего чемпионата чем эти же мужики начнут улицы громить
для этого и нужны медийные формы спорта (футбол и хоккей)
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
190
Re: Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
Отправлено: 05.03.23 - 11:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае хорошая команда, всегда в первой тройке. Россиян сейчас прижали санкциями в спорте, быть может, спустя 10 лет наш казахстанский чемпионат сравняется с российским, а то и станет лучше. Хожу на стадион и поддерживаю сохранение финансирования. 2,5млн долларов это смешная сумма по меркам футбольной индустрии.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS