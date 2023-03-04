Отправлено: - 11:35

saba:

Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс.

Цитата:Дрались на задворках, на пустырях. За школой.Почему у этих подростков идея собираться в ТЦ для выяснения отношений. Там гуляют мамы с маленькими детьми. Теперь представьте, гуляют маленькие дети, а тут агрессивная толпа на 200 человек. Помимо прочего витрины, товар. Или помимо мордобоя пацанам хочется тепла и уюта