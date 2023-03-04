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≡ ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46303
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 04.03.23 - 16:56
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Со вчерашнего дня по родительским чатам рассылают сообщения с просьбами не пускать детей в ТЦ Костаная. В частности, родителей предупреждают, что 4 марта сторонники субкультуры планируют собраться возле ТЦ "MART". Вероятно, они могут устроить драку или беспорядки в магазине.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23751
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 04.03.23 - 16:56
#1
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Да этим укуренным гопникам, кроме как обколоться или укуриться, ничего не надо..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9045
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 04.03.23 - 17:00
#2
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ох уж этот март... то ажеки с неоднозначными акциями, то подростки сбиваются в стаи. И что после этого делать руководству? Конечно, сильнее бдить службе безопасности, а потом ... извиняться на всю страну за свою работу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 04.03.23 - 21:21
#3
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Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс. Никто не подразумевал ни национальной , ни какой нибудь другой подоплёки, пацаны должны драться за подругу , за жизнь, за честь иначе зачем жить?
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12004
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 05.03.23 - 09:11
#4
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Цитата:
saba:

Не помню на счёт класс на класс. Двор на двор было) помню у кого старшак был круче тот и победил)
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
190
Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...
Отправлено: 05.03.23 - 11:35
#5
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Цитата:
saba:
Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс.

Дрались на задворках, на пустырях. За школой.
Почему у этих подростков идея собираться в ТЦ для выяснения отношений. Там гуляют мамы с маленькими детьми. Теперь представьте, гуляют маленькие дети, а тут агрессивная толпа на 200 человек. Помимо прочего витрины, товар. Или помимо мордобоя пацанам хочется тепла и уюта :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1118
ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный момент?
Отправлено: 05.03.23 - 12:53
#6
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