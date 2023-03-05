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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46303
Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 09:48
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16 февраля, оказавшись во Дворце молодежи в единый день приема граждан, я испытала шок. Впечатление - как от восточного базара: масса людей, гул и непонятно что происходит. Примечательно, что все хотели попасть именно к акиму Аксакалову.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
39
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 09:48
#1
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Не надо, уважаемая, уж за всех подытожить- все хотят перевода часового пояса. Я, например, против перевода, хочу одиннакового времени с Астаной. И когда туда еду, знал, у нас одно время, а не высчитывая, у них так, у нас не так, туда успею, туда уже нет.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12004
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 10:07
#2
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Ох какая красивая и не угомоная женщина. Много энергии .Акрос возьми её к себе на работу . Коров доить, колорадских жуков собирать. Или агрономом.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
39
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 10:08
#3
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И такого мнения придерживаются большинство. А почему бы не провести наш местечковый референдум костанайский и закрыт этот вопрос навсегда?
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
92
Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 10:10
#4
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Думаю что для нормального современного человека нет проблем с передвижением из -за разницы во времени. Когда читаю такие комменты так и хочется сказать "как вы получили аттестат за 10 классов. Окончите повторно начальную школу. И сделайте упор на математику"
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9276
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 10:50
#5
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Цитата:
Наблюдаю сейчас встречи акима области с жителями сельских округов: потухшие взгляды, невысокие зарплаты, невысокий уровень жизни, отток молодежи.Это и есть почти 20-летнее действие хроноцида на территории области

Источник:

Можно узнать у активистов,на сколько вырастет зарплата селянина если стрелки переведут на 1 час?
Вырастет ли зп ещё больше ,если перевести вообще по науке и природе на 1.45?
Будет ли тов.Ведлер отвечать перед жителями ,если время переведут,но уровень жизни и зп останется на прежнем уровне? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23751
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 10:56
#6
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Цитата:
потухшие взгляды, невысокие зарплаты, невысокий уровень жизни, отток молодежи. Нет энергии в людях. Это и есть почти 20-летнее действие хроноцида на 

Я то думал, чего это у меня нет бабла..
Буду теперь голосовать за хорошее время..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3056
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 11:02
#7
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Цитата:
Imago:
Не надо, уважаемая, уж за всех подытожить

Тут вы правы, Ольга подытожила за всех - и за людей и за природу. Я рад, что такие люди еще встречаются среди нас. Спасибо ей.Цитата:
Imago:
А почему бы не провести наш местечковый референдум костанайский

Это вы спрашиваете потому, что знаете заранее результат? То есть надеетесь, что все пройдет по прошлому сценарию - сверху спустят в организации вопрос о переводе стрелок, а руководители бодро отчитаются о, якобы, 100 процентном неодобрямсе подневольного коллектива.
Цитата:
Другой кандидат в депутаты, активно выступавший против часового пояса, а значит, и против здоровья своего населения, сейчас проводит предвыборную кампанию. И он таки станет депутатом и просидит два срока. Не сомневайтесь.

Это об Абиле? Тоже не сомневаюсь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9045
Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 11:15
#8
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Цитата:
Imago:
одиннакового времени с Астаной. И когда туда еду, знал, у нас одно время, а не высчитывая, у них так, у нас не так, туда успею, туда уже нет.

это называется потребл..во и лень....если культурно, то вы имеете ввиду социальное время. А речь за природное!
Уже 300 раз все объясняли и опросы были...

Цитата:
Imago:
И такого мнения придерживаются большинство.

Вот и вам не надо
Цитата:
Imago:
уважаемая, уж за всех подытожить


Цитата:
Добринцофф:
Будет ли тов.Ведлер отвечать перед жителями ,если время переведут,но уровень жизни и зп останется на прежнем уровне? :lol:

кто про что, а вшивый про баню... т.е. торгаш за деньги ;-)
Еще раз.. речь про ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ, с которым любое животное, включая человека должно жить как можно гармоничнее.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
516
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 11:16
#9
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Цитата:
показывает нам история с Романом Костомаровым.

На войне все средства хороши? Давайте и страдающего спортсмена сюда притянем. И ковидом мы переболели из-за того,что г-жу Ведлер не послушали и своевременно стрелки не перевели - и вот вам результат - иммунитета нет (это я про коллективный ещё не написал) :-) :-) :-) :-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9276
Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 11:48
#10
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Цитата:
yudjin:
кто про что, а вшивый про баню... т.е. торгаш за деньги

Вообще то ваш идейный вдохновитель привязала низкие з\п к "неправильному времени",разве не так?
Я напомню ещё раз
Цитата:
невысокие зарплаты, невысокий уровень жизни, отток молодежи. Нет энергии в людях. Это и есть почти 20-летнее действие хроноцида на территории области

Источник:

Тогда кто в таком случае вшивый? ;-) :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1040
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Ответ же вы получили?»
Отправлено: 05.03.23 - 12:43
#11
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Любой козе понятно что жить надо по природному времени, а не потому, которое определит аким и его ...хм, фанаты, скажем так. И то что 111 пофиг, говорит о том, что образование им может и дали, но они его не получили, иначе даже и обсуждать нечего было бы.
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