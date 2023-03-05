Отправлено: - 11:15

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одиннакового времени с Астаной. И когда туда еду, знал, у нас одно время, а не высчитывая, у них так, у нас не так, туда успею, туда уже нет.

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И такого мнения придерживаются большинство.

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уважаемая, уж за всех подытожить

Добринцофф:

Будет ли тов.Ведлер отвечать перед жителями ,если время переведут,но уровень жизни и зп останется на прежнем уровне? Будет ли тов.Ведлер отвечать перед жителями ,если время переведут,но уровень жизни и зп останется на прежнем уровне?

Цитата:это называется потребл..во и лень....если культурно, то вы имеете ввиду социальное время. А речь за природное!Уже 300 раз все объясняли и опросы были...Цитата:Вот и вам не надоЦитата:Цитата:кто про что, а вшивый про баню... т.е. торгаш за деньгиЕще раз.. речь про ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ, с которым любое животное, включая человека должно жить как можно гармоничнее.