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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46301
Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 10:45
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После ухода на отдых многоопытной С. Н. Петровой были еще два директора, но первый не выдержал жесткого режима пандемии, а второму, похоже, было не до «Мираса». Человек работал над диссертацией и покинул пост сразу после защиты. Но руководитель горотдела культуры Айсулу Рамазановна Аубакирова к такому развитию событий была готова и сразу же пригласила Зухру Утепбергеновну Иманову.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3055
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 10:45
#1
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Ну, теперь аншлаг обеспечен...

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 13:06
#2
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Я знаю Светлану Николаевну она пришла в 10 классе, очень меня отмечала когда я был ребёнком,,я сожалею что ДК Юность стал Мирасом, хотя когда я переехал на месте ДК была стройка
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3955
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 13:22
#3
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А.С.Денисов: Репетиции уже начались, директор жестко следит за явкой брутальных мужчин, и концерт, который должен пройти перед праздником, обещает стать событием в жизни города. Когда еще у подчиненных будет возможность увидеть или услышать своих грозных боссов со сцены в необычной роли артиста популярного жанра? Так что следите за объявлением и не пропустите редкую возможность. А заодно и расшифруете для себя понятие «брутальный мужчина».

Поисковик всезнающего гугл, дал очень много определений, на запрос, кто такой "брутальный мужчина. Если городской акимат собирает их, тогда на мой взгляд, к месту будут понятия-это смелый, ответственный, активный человек, который ставит цели и достигает их.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3998
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 23:14
#4
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Цитата://В чем его оригинальность,//

Любой провинциальный районный акимат, уже давно к 8 марту, готовит подобные концерты - надо Денисову почаще интересоваться жизнью области, а не только городским акиматом.
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