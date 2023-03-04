Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!

Отправлено: - 13:22

А.С.Денисов: Репетиции уже начались, директор жестко следит за явкой брутальных мужчин, и концерт, который должен пройти перед праздником, обещает стать событием в жизни города. Когда еще у подчиненных будет возможность увидеть или услышать своих грозных боссов со сцены в необычной роли артиста популярного жанра? Так что следите за объявлением и не пропустите редкую возможность. А заодно и расшифруете для себя понятие «брутальный мужчина».



Поисковик всезнающего гугл, дал очень много определений, на запрос, кто такой "брутальный мужчина. Если городской акимат собирает их, тогда на мой взгляд, к месту будут понятия-это смелый, ответственный, активный человек, который ставит цели и достигает их.