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Уважаемые Казахстанцы! Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются в том числе результатам непрерывных усилий и постоянного внимания народа Казахстана. В своей Предвыборной программе я хотел бы уделить внимание самому главному богатству нашей страны – народу Казахстана.