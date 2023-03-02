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≡ Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46301
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 12:16
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Уважаемые Казахстанцы! Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются в том числе результатам непрерывных усилий и постоянного внимания народа Казахстана. В своей Предвыборной программе я хотел бы уделить внимание самому главному богатству нашей страны – народу Казахстана.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:43
#15
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Я надеюсь воды не налил в своей предвыборной кампании. правда не знаю, куда я баллотируюсь :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2950
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 17:45
#16
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Цитата:
saba:
куда я баллотируюсь

Ильясу надо было балотирорваться. Деньги из бюджета на агитацию выделяют. Антиваксеров сейчас - пруд пруди. Если бы выборы были реально выборами, то точно бы в депутаты пролез.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5923
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 03.03.23 - 07:52
#17
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У нашего пургомета сегодня днюха, с чем спешу поздравить. В принципе он неплохой парень, здоровья и удачи на долгие годы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2950
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 03.03.23 - 09:53
#18
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Цитата:

программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы

Фамилия так же должна склоняться в родительном падеже, как и имя. Программа Кого? Максута Романа, а не Максут Романа.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 04.03.23 - 13:42
#19
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Цитата:
юля елиссева:
Максут Романа.

правила русского языка , да и любого на него не распространяются , увидите пройдёт в мажилис и будет тихонечко зарабатывать.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 04.03.23 - 22:59
#20
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Где они их берут?: У меня в окружении разные люди, но таких люде я не встречал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 04.03.23 - 23:01
#21
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Это какая то мода чтобы лицо не вмещалось в телевизор?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 04.03.23 - 23:03
#22
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Что кто то пи ар отменил или он такой выдающийся человек, что может пройти без пи ара? Я как гражданин республики Казахстан требую оградить меня от подобной рекламы
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