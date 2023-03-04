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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.23 - 22:49
#8236
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Уф для того чтобы отдышаться, яду напитался, простите что залез иногда бывает
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.23 - 22:53
#8237
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Моя Мрия, шобы на всей земли был мыр, дословно передаю для тех, кто поддерживает Путина, Это от моих учеников Вам
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25717
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.23 - 22:53
#8238
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У меня, деревенька, не ядовитая. Заходи... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1553
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.23 - 22:55
#8239
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Уж простите Дракон, что я вывалил свою боль, по иному до наших путинистов не достучаться
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