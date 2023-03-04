Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...

Отправлено: - 12:22

Ещё бы микро кредитные организации прикрыли, тоже людям голову морочат. Под о,о1% написано у них, однако оказывается уже по часам идёт счёт. То бишь берешь допустим пятьдесят тысяч, отдаешь восемьдесят тысяч в лучшем случае. Ограбление на ровном месте. А бывает и сто тысяч. За месяц. Представляю через полгода или год сколько они захотят