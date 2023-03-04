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≡ "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые пирамиды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46301
"Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые пирамиды
Отправлено: 04.03.23 - 12:22
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"Потерял здоровье и деньги", - рассказал один из участников финансовой пирамиды по имени Мурат. В надежде заработать быстро и много он вложил деньги в одну из зарубежных компаний. Но по итогу остался еще и должником.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5923
Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...
Отправлено: 04.03.23 - 12:22
#1
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Ещё бы микро кредитные организации прикрыли, тоже людям голову морочат. Под о,о1% написано у них, однако оказывается уже по часам идёт счёт. То бишь берешь допустим пятьдесят тысяч, отдаешь восемьдесят тысяч в лучшем случае. Ограбление на ровном месте. А бывает и сто тысяч. За месяц. Представляю через полгода или год сколько они захотят
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15546
"Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые пирамиды
Отправлено: 04.03.23 - 13:03
#2
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Цитата:
Почему люди идут в финансовые пирамиды

Источник:

Потому что жадные и ленивые. А ещё совести нет. Это кем надо быть, чтобы ещё знакомых и родственников туда вести.

[Исправлено: Victor Yang, 04.03.2023 - 20:45]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
753
Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...
Отправлено: 04.03.23 - 13:17
#3
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Слов много...
А суть одна - умные туда не лезут, а глупым никакие предупреждения и советы не помогают.
И не помогут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...
Отправлено: 04.03.23 - 16:25
#4
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У нас в одной родич работал, с женой успели в начале поднять немного.
Что интересно, сеструха двоюродная жалеет о том, что тоже не успела вкласться, но думаю успеет еще в другую..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...
Отправлено: 04.03.23 - 16:26
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
допустим пятьдесят тысяч, отдаешь восемьдесят тысяч

Такое в любом банке.
И банки закрыть?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1545
Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...
Отправлено: 04.03.23 - 21:25
#6
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Цитата:
Skeptic:
А суть одна - умные туда не лезут, а глупым никакие предупреждения и советы не помогают

100%
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1545
Re: "Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые...
Отправлено: 04.03.23 - 21:27
#7
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Цитата:
111:
Такое в любом банке.

Путаете, в банке процент всегда меньше инфляции
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