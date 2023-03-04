Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...

Отправлено: - 21:21

Я посмотрел, ничего нет такого. дайте уже пацанам выплеснуть эмоции, когда мы дрались класс на класс. Никто не подразумевал ни национальной , ни какой нибудь другой подоплёки, пацаны должны драться за подругу , за жизнь, за честь иначе зачем жить?