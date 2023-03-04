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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:24
#4306
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Цитата:
Эл-починно:
Просто глобальнее смотрите.

Чтобы смотреть глобальнее, нужно иметь смелость снять шоры с глаз.
Не все готовы столкнуться с реалиями, с правдой жизни.
В выдуманном (кем-то) мирке гораздо уютнее существовать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:34
#4307
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Цитата:
Эл-починно:
Не знаю, за что скептика удалили

---Тоже не понял ??

---Зато всякую гадость можно выкладывать --**гей-проститутка**
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:55
#4308
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Нема местных талантов. Видимо холодно и сыро.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:31
#4309
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И смех и грех.
Тут без слов..






[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 16:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:42
#4310
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А вот шестиклассницу Машу, которая нарисовала антивоенный рисунок, отобрали у отца и уже не выпустят из детдома..
Так и сказали.



И правильно, зачем им вообще дети, которые не пойдут воевать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:48
#4311
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Герой России Гиркин, со ссылкой на z-канал Русские грамоты



В России обяжут каждое ОСИ иметь собственное ПВО на крыше..


[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 16:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:53
#4312
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Ладно, посмеялись и хватит..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:03
#4313
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Ладно Марик делай паузу, а то крышак так улетит. Нельзя целыми сутками в украинских сайтах сидеть)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:05
#4314
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Интереснно кто-нибудь ходит в ГУМ за покупками? Или только по глазеть как и я)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:12
#4315
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Цитата:
Vit:
целыми сутками в украинских сайтах сидеть

Так взято это же с сайтов российских.
И про Машу, и про вагнеренков, и про шубы за мужа.
Просто телеграмм удобнее, да и Вптное болото и тот же Левиев, русские, российские ребятки..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:12
#4316
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Виталий меня передёргивает, когда меня называют ага, давай ты тоже не будешь? Можно так я тебя Виталий, ты меня Сабит?Прости я себя считаю лет на 25, пусть плохо, но я же всё таки молод? Насчёт Украины я так считаю, ты по другому, моё уважение к тебе от этого не уменьшилось
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:15
#4317
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Цитата:
Vit:
Интереснно кто-нибудь ходит в ГУМ за покупками?

Я был в Гуме в 90 х,я тогда был не бедным человеком, увы я тоже ходил поглазеть
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:20
#4318
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Цитата:
saba:
Я щас зашёл в бутик дольче - габана. По пшикал себя дорогим одеколоном ща 12 000 рублей и вышел. Теперь пахну как крутой и богатый мужчина
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:20
#4319
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 18:18
#4320
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Ну немного счастья скину первым нашим патриотам..
Бахмут все таки сдали..



[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 18:28]
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