Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 17:12

Виталий меня передёргивает, когда меня называют ага, давай ты тоже не будешь? Можно так я тебя Виталий, ты меня Сабит?Прости я себя считаю лет на 25, пусть плохо, но я же всё таки молод? Насчёт Украины я так считаю, ты по другому, моё уважение к тебе от этого не уменьшилось