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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:24
Цитата:
Чтобы смотреть глобальнее, нужно иметь смелость снять шоры с глаз.
Не все готовы столкнуться с реалиями, с правдой жизни.
В выдуманном (кем-то) мирке гораздо уютнее существовать.
Эл-починно:
Просто глобальнее смотрите.
Просто глобальнее смотрите.
Чтобы смотреть глобальнее, нужно иметь смелость снять шоры с глаз.
Не все готовы столкнуться с реалиями, с правдой жизни.
В выдуманном (кем-то) мирке гораздо уютнее существовать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:34
Цитата:
---Тоже не понял ??
---Зато всякую гадость можно выкладывать --**гей-проститутка**
Эл-починно:
Не знаю, за что скептика удалили
Не знаю, за что скептика удалили
---Тоже не понял ??
---Зато всякую гадость можно выкладывать --**гей-проститутка**
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:55
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:31
И смех и грех.
Тут без слов..
[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 16:32]
Тут без слов..
[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 16:32]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:42
А вот шестиклассницу Машу, которая нарисовала антивоенный рисунок, отобрали у отца и уже не выпустят из детдома..
Так и сказали.
И правильно, зачем им вообще дети, которые не пойдут воевать?
Так и сказали.
И правильно, зачем им вообще дети, которые не пойдут воевать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:48
Герой России Гиркин, со ссылкой на z-канал Русские грамоты
В России обяжут каждое ОСИ иметь собственное ПВО на крыше..
[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 16:49]
В России обяжут каждое ОСИ иметь собственное ПВО на крыше..
[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 16:49]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 16:53
Ладно, посмеялись и хватит..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:03
Ладно Марик делай паузу, а то крышак так улетит. Нельзя целыми сутками в украинских сайтах сидеть)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:05
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:12
Цитата:
Так взято это же с сайтов российских.
И про Машу, и про вагнеренков, и про шубы за мужа.
Просто телеграмм удобнее, да и Вптное болото и тот же Левиев, русские, российские ребятки..
Vit:
целыми сутками в украинских сайтах сидеть
целыми сутками в украинских сайтах сидеть
Так взято это же с сайтов российских.
И про Машу, и про вагнеренков, и про шубы за мужа.
Просто телеграмм удобнее, да и Вптное болото и тот же Левиев, русские, российские ребятки..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:12
Виталий меня передёргивает, когда меня называют ага, давай ты тоже не будешь? Можно так я тебя Виталий, ты меня Сабит?Прости я себя считаю лет на 25, пусть плохо, но я же всё таки молод? Насчёт Украины я так считаю, ты по другому, моё уважение к тебе от этого не уменьшилось
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:15
Цитата:
Я был в Гуме в 90 х,я тогда был не бедным человеком, увы я тоже ходил поглазеть
Vit:
Интереснно кто-нибудь ходит в ГУМ за покупками?
Интереснно кто-нибудь ходит в ГУМ за покупками?
Я был в Гуме в 90 х,я тогда был не бедным человеком, увы я тоже ходил поглазеть
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:20
Цитата:
saba:Я щас зашёл в бутик дольче - габана. По пшикал себя дорогим одеколоном ща 12 000 рублей и вышел. Теперь пахну как крутой и богатый мужчина
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 17:20
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 18:18
Ну немного счастья скину первым нашим патриотам..
Бахмут все таки сдали..
[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 18:28]
Бахмут все таки сдали..
[Исправлено: 111, 04.03.2023 - 18:28]
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