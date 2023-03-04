Re: ЧВК "Редан" в Костанае. Что известно на данный...

Отправлено: - 17:00

ох уж этот март... то ажеки с неоднозначными акциями, то подростки сбиваются в стаи. И что после этого делать руководству? Конечно, сильнее бдить службе безопасности, а потом ... извиняться на всю страну за свою работу.