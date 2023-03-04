Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 13:38

Вот я думаю, скептик меня обвинил, что я не понимаю целей России, я до сих пор не понимаю в чём цель России? В том что нужно было не признавать правительство Украины?, так в этом был целый 2 цикла выборов , отомстить за Одессу?, уже больше 10 лет прошло , хотели бы отомстили бы, про Донбасс я уже не говорю, стало мемом. То о чём я говорил, в чём меня обвиняли, говорили , что это бред, становится явью, Россия преследует свои геополитические цели( в чём я никоим образом я её не обвиняю) и напала на Украину. Я обвиняю Россию в жертвах людей и всё