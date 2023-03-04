Вот я думаю, скептик меня обвинил, что я не понимаю целей России, я до сих пор не понимаю в чём цель России? В том что нужно было не признавать правительство Украины?, так в этом был целый 2 цикла выборов , отомстить за Одессу?, уже больше 10 лет прошло , хотели бы отомстили бы, про Донбасс я уже не говорю, стало мемом. То о чём я говорил, в чём меня обвиняли, говорили , что это бред, становится явью, Россия преследует свои геополитические цели( в чём я никоим образом я её не обвиняю) и напала на Украину. Я обвиняю Россию в жертвах людей и всё
Решение о строительстве в Украине завода Rheinmetall по производству танков могут принять в ближайшие 2 месяцаГендиректор Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post заявил, что на строительство предприятия, которое выпускало бы около 400 танков Panther в год, может уйти примерно €200 млн. Он добавил, что переговоры с украинским правительством многообещающие. Ранее концерн уже сообщал о старте переговоров с Украиной насчет строительства танкового завода.
Дядя Сабит друг мой, у меня сегодня будет и так горячий вечер. Я в гости к брату приехал в Москву. Мы под пузырёк по-любому будем Украину вспоминать. Он переехал в Москву давно уже с западной Украины, мама и батя там ещё. Он не может к ним приехать проведать ,увы только звонки.
Никто Вас не в чём не обвинял. Просто глобальнее смотрите. Почему и как произошло свержение легитимной власти, кто за этим стоял и кто сегодня у власти. И почему несмотря на все Минские соглашения - ни запад, тем более Украина не предприняли ни одной попытки с 20014-го года, по мирному урегулирования конфликта.
И смех и грех.. А вакцину Спутник то создали Геи.. И теперь вот как быть тем, кто их принял? Это только на Западе что ли геи, против которых призывает бороться бункерный? Теперь и в России пособников геев десятки миллионов.. Начать СВО в России?
В Москве гей-проститутка задушил создателя вакцины «Спутник V»Сегодня в Москве был убит один из разработчиков вакцины «Спутник-V» - Андрей Ботиков. Убийство произошло в его квартире. На вирусолога напал 29-летний гость, он задушил его ремнем из-за бытовой ссоры, а затем сбежал.Убийцу нашли и арестовали до 2 мая, сообщают российские СМИ. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ.Позже стало известно, что убийцу зовут Алексей Змановский, и он, предположительно, является геем- проституткой
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