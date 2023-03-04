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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1522
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 13:11
#4291
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Цитата:
Vit:
Ты почитай про украинских матерей, жён, которые просят клоуна- наркомана

Виталий ты охренел? не читай каналы спроси у меня.У меня правда односторонняя информация зато от тех тех кто пригибается заслышав звук снаряда.Ты просил на ты поэтому я тыкаю, думаю, ты такой же как я
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 13:16
#4292
Комментарий удален модератором.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 13:26
#4293
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*Нужно иметь определённую репутацию чтобы забрать деньги у целой нации *
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1522
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 13:38
#4294
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Вот я думаю, скептик меня обвинил, что я не понимаю целей России, я до сих пор не понимаю в чём цель России? В том что нужно было не признавать правительство Украины?, так в этом был целый 2 цикла выборов , отомстить за Одессу?, уже больше 10 лет прошло , хотели бы отомстили бы, про Донбасс я уже не говорю, стало мемом. То о чём я говорил, в чём меня обвиняли, говорили , что это бред, становится явью, Россия преследует свои геополитические цели( в чём я никоим образом я её не обвиняю) и напала на Украину. Я обвиняю Россию в жертвах людей и всё
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1522
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 13:46
#4295
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1522
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 14:30
#4296
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Простите, погорячился.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 14:42
#4297
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А это уже хорошие новости..



Решение о строительстве в Украине завода Rheinmetall по производству танков могут принять в ближайшие 2 месяцаГендиректор Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post заявил, что на строительство предприятия, которое выпускало бы около 400 танков Panther в год, может уйти примерно €200 млн. Он добавил, что переговоры с украинским правительством многообещающие.  Ранее концерн уже сообщал о старте переговоров с Украиной насчет строительства танкового завода.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 14:48
#4298
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Цитата:
Vit:
Ты почитай про украинских матерей, жён, которые просят клоуна- наркомана не посылать детей на фронт а сесть и договорится с пенсионером из Кремля.

Ссылки на видео полагаю есть?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 14:57
#4299
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Не знаю, за что скептика удалили, видимо порядок всё же, решили навести. Но тогда и Отправлено: 04.03.23 - 14:42 #4297, удаляйте.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 14:59
#4300
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Цитата:
saba:
Дядя Сабит друг мой, у меня сегодня будет и так горячий вечер. Я в гости к брату приехал в Москву. Мы под пузырёк по-любому будем Украину вспоминать. Он переехал в Москву давно уже с западной Украины, мама и батя там ещё. Он не может к ним приехать проведать ,увы только звонки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:01
#4301
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Цитата:
saba:
Вот я думаю, скептик меня обвинил,

Никто Вас не в чём не обвинял. Просто глобальнее смотрите. Почему и как произошло свержение легитимной власти, кто за этим стоял и кто сегодня у власти. И почему несмотря на все Минские соглашения - ни запад, тем более Украина не предприняли ни одной попытки с 20014-го года, по мирному урегулирования конфликта.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:02
#4302
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:02
#4303
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И смех и грех..
А вакцину Спутник то создали Геи..
И теперь вот как быть тем, кто их принял?
Это только на Западе что ли геи, против которых призывает бороться бункерный?
Теперь и в России пособников геев десятки миллионов..
Начать СВО в России?



В Москве гей-проститутка задушил создателя вакцины «Спутник V»Сегодня в Москве был убит один из разработчиков вакцины «Спутник-V» - Андрей Ботиков. Убийство произошло в его квартире. На вирусолога напал 29-летний гость, он задушил его ремнем из-за бытовой ссоры, а затем сбежал.Убийцу нашли и арестовали до 2 мая, сообщают российские СМИ. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ.Позже стало известно, что убийцу зовут Алексей Змановский, и он, предположительно, является геем- проституткой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:07
#4304
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Спутник, да еще с буквой V, да еще Гей..
Это ж как себя чувствует сегодня поколение V-патриотов, принявших эту Vакцину..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.03.23 - 15:08
#4305
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Цитата:
Эл-починно:
Украина не предприняли ни одной попытки с 20014-го года,

А как бы они приняли, поехали бы в Будущее?
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