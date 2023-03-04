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≡ Костанайцам, чьи машины застряли на трассе из-за непогоды, помогли спасатели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46296
Костанайцам, чьи машины застряли на трассе из-за непогоды, помогли спасатели
Отправлено: 04.03.23 - 14:52
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24 человека, в том числе 9 детей, на 15 машинах застряли на трассе Аулиеколь-Жолдама вблизи поселков Дамды, Кожа и Ушаково в Наурзумском районе. О том, что машины с вечера 3 марта стоят на трассе ранее "НГ" сообщали читатели.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5923
Re: Костанайцам, чьи машины застряли на трассе из-за непогоды,...
Отправлено: 04.03.23 - 14:52
#1
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Мало на номера телефонов присылают сообщения, видимо на выезде из населенных пунктов надо светящиеся табло об ограничениях на выезд. Люди тоже странные, вечно прут не глядя, говорили будут штрафовать
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