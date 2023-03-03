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≡ Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46293
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 18:12
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– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3997
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 23:35
#30
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Цитата:
Эл-починно:
жертв в Казахстане может быть и больше


Не пойму, почему вы так вписываетесь за воров и грабителе: - давайте так, на пальцах - вор, грабитель или насильник залез ко мне домой; я пристрелил его, предварительно сделав контрольный выстрел в воздух, естественно; полиция возбудила уголовное дело в отношения меня по правомерности применения оружия и превышению пределов самообороны; по итогам расследования с меня сняли все подозрения и я признан невиновным; - кто от этого выиграл- добросовестные граждане ; я избавил их от вора, насильника и грабителя, и самое главное: - в поселке спокойствие и благодать- люди не опасаются за своё имущество и жизнь.

А, так(если без стрельбы) он ограбил бы меня и скрылся; полиция долго искала бы его; потом поймав - суд, адвокат,колония- и всё это за счёт государства ( его же надо кормить, поить, одевать, спать куда то уложить, баня, молоко и прочие прелести тюремной жизни).
И самое плохое в этой ситуации - чувство незащищённости перед злом.
По итогу: - наличие в каждом добропорядочном доме личного оружия и 9 граммов - избавляет мир от плохого человека, вернее от его плохих действии.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11994
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 23:53
#31
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Цитата:
ACROS:
У нас воры стеснительные, они воруют когда дома нету хозяина. Поэтому вы не кого не убьете. А вот когда появится у них оружие, они обнаглеют и тогда неизвестно кто первый кого убьёт.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1647
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 23:54
#32
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Цитата:
ACROS:
Не пойму, почему вы так вписываетесь за воров и грабителе:

Я ничего подобного и близко не допускал. Говорил лишь о безопасности и сохранности жизни.
Для которой достаточно или газового баллончика, ну или электрошокера. Если Вы читали выше.
Цитата:
ACROS:
давайте так, на пальцах - вор, грабитель или насильник залез ко мне домой; я пристрелил его, предварительно сделав контрольный выстрел в возду

Оно вам надо? А доказать сможете, что это была самооборона? А может сами будете пристреляны оппонентом? Нет, я понимаю Ваш посыл, но сами подумайте, если практически каждый, сможет и будет владеть огнестрельным оружием, то явно ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо поножовщины, будут расстрелы. Я даже боюсь предположить, что может из этого получиться.
Цитата:
ACROS:
А, так(если без стрельбы) он ограбил бы меня и скрылся; полиция долго искала бы его; потом поймав - суд, адвокат,колония- и всё это за счёт государства ( его же надо кормить, поить, одевать, спать куда то уложить, баня, молоко и прочие прелести тюремной жизни).

А Вы не боитесь, что убив человека, сами в тюрьме оказаться можете? Это ведь палка о двух концах.
//Раз в год и палка стреляет// (с)
ПС - контрольный - в голову, в воздух предупредительный 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.03.2023 - 00:03]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1647
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 04.03.23 - 00:42
#33
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Цитата:
ACROS:

Акрос, Отправлено: 03.03.23 - 23:35#30, это явно не Вы писали!? :lol:
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
54
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 04.03.23 - 09:53
#34
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Ой :-o Уважаемый Акрос,прошу прощения что к#вам# обратился на ты.....Вы же неприкосаемый. А мы так просто солдаты. Кстати, когда стояли перед раритетом,купить его не хотели?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
54
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 04.03.23 - 09:56
#35
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Уже задавал вопрос кто помнит ,что было в декабре 88-го в Костанае в районе ДОССААФ?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
54
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 04.03.23 - 10:07
#36
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3.74 х 922 вам бы хватило 8-) :-(
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
54
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 04.03.23 - 10:09
#37
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Кто поправить про ДОССААФ :lol: ДОСААФ :-P
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
54
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 04.03.23 - 10:19
#38
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Кстати, на счёт цирка. Я его здесь вижу :lol: каждый день :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3997
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 04.03.23 - 11:06
#39
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Цитата:
Vit:
неизвестно кто первый кого убьёт.


Всегда из этого исхожу: - мой ТОЗ-12 который ( согласно инструкции по хранению) лежит разобранный в железном сейфе за двумя замками и прибит к полу и приварен к трубе отопления- открывая сейф, собираю ружье, заряжаю - и всё это за 15-20 секунд, этого времени достаточно что бы подготовится.

Цитата:
Эл-починно:
достаточно или газового баллончика, ну или электрошокера


Вы ещё скажите что бы с Библией или Кораном в руках оборонялся.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1647
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 04.03.23 - 11:42
#40
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Цитата:
ACROS:
Всегда из этого исхожу: - мой ТОЗ-12 который

Ну вот есть же у Вас уже. Или Вам не хватает адреналина, хотите что бы к вам с оружием приходили в гости. Тогда боюсь этих 10-15 секунд, может и не хватить.
Цитата:
ACROS:
Вы ещё скажите что бы с Библией или Кораном в руках оборонялся.

А что так, всё так запущено в Королевстве. Ходют кругом и грабят?
Тогда просто :lol:
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