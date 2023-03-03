Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 18:12
– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов. Читать новость
Эл-починно: жертв в Казахстане может быть и больше
Не пойму, почему вы так вписываетесь за воров и грабителе: - давайте так, на пальцах - вор, грабитель или насильник залез ко мне домой; я пристрелил его, предварительно сделав контрольный выстрел в воздух, естественно; полиция возбудила уголовное дело в отношения меня по правомерности применения оружия и превышению пределов самообороны; по итогам расследования с меня сняли все подозрения и я признан невиновным; - кто от этого выиграл- добросовестные граждане ; я избавил их от вора, насильника и грабителя, и самое главное: - в поселке спокойствие и благодать- люди не опасаются за своё имущество и жизнь.
А, так(если без стрельбы) он ограбил бы меня и скрылся; полиция долго искала бы его; потом поймав - суд, адвокат,колония- и всё это за счёт государства ( его же надо кормить, поить, одевать, спать куда то уложить, баня, молоко и прочие прелести тюремной жизни). И самое плохое в этой ситуации - чувство незащищённости перед злом. По итогу: - наличие в каждом добропорядочном доме личного оружия и 9 граммов - избавляет мир от плохого человека, вернее от его плохих действии.
ACROS: Не пойму, почему вы так вписываетесь за воров и грабителе:
Я ничего подобного и близко не допускал. Говорил лишь о безопасности и сохранности жизни. Для которой достаточно или газового баллончика, ну или электрошокера. Если Вы читали выше. Цитата:
ACROS: давайте так, на пальцах - вор, грабитель или насильник залез ко мне домой; я пристрелил его, предварительно сделав контрольный выстрел в возду
Оно вам надо? А доказать сможете, что это была самооборона? А может сами будете пристреляны оппонентом? Нет, я понимаю Ваш посыл, но сами подумайте, если практически каждый, сможет и будет владеть огнестрельным оружием, то явно ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо поножовщины, будут расстрелы. Я даже боюсь предположить, что может из этого получиться. Цитата:
ACROS: А, так(если без стрельбы) он ограбил бы меня и скрылся; полиция долго искала бы его; потом поймав - суд, адвокат,колония- и всё это за счёт государства ( его же надо кормить, поить, одевать, спать куда то уложить, баня, молоко и прочие прелести тюремной жизни).
А Вы не боитесь, что убив человека, сами в тюрьме оказаться можете? Это ведь палка о двух концах. //Раз в год и палка стреляет// (с) ПС - контрольный - в голову, в воздух предупредительный
Всегда из этого исхожу: - мой ТОЗ-12 который ( согласно инструкции по хранению) лежит разобранный в железном сейфе за двумя замками и прибит к полу и приварен к трубе отопления- открывая сейф, собираю ружье, заряжаю - и всё это за 15-20 секунд, этого времени достаточно что бы подготовится.
Цитата:
Эл-починно: достаточно или газового баллончика, ну или электрошокера
Вы ещё скажите что бы с Библией или Кораном в руках оборонялся.
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