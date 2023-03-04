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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46293
Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 10:45
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После ухода на отдых многоопытной С. Н. Петровой были еще два директора, но первый не выдержал жесткого режима пандемии, а второму, похоже, было не до «Мираса». Человек работал над диссертацией и покинул пост сразу после защиты. Но руководитель горотдела культуры Айсулу Рамазановна Аубакирова к такому развитию событий была готова и сразу же пригласила Зухру Утепбергеновну Иманову.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3055
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А вот и сюрприз к празднику!
Отправлено: 04.03.23 - 10:45
#1
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Ну, теперь аншлаг обеспечен...

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