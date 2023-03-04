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После ухода на отдых многоопытной С. Н. Петровой были еще два директора, но первый не выдержал жесткого режима пандемии, а второму, похоже, было не до «Мираса». Человек работал над диссертацией и покинул пост сразу после защиты. Но руководитель горотдела культуры Айсулу Рамазановна Аубакирова к такому развитию событий была готова и сразу же пригласила Зухру Утепбергеновну Иманову.