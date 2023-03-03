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≡ В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46293
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 17:21
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Видео с инцидентом прислали в редакцию "НГ" сегодня, 3 марта. Конфликт произошел еще 26 февраля. На видео закадровый голос поясняет, что бабушек в национальных костюмах выгоняют из ТЦ "MART".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9273
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 04.03.23 - 10:26
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
марафоны проводят в целях популиризации здорового образа жизни

В чём популиризация?
В том что 20 человек бегут в своё удовольствие ,а 500 стоят в пробках,опаздывают на работу и матерят этих бегунов на чём свет стоит?Цитата:
Kairat stayer:
При чём одежда,

Одежда ни причём.
Цитата:
Kairat stayer:
по предварительному согласованию

Вот ключевое слово,сначала всё таки надо разрешения спросить,а потом уже концерты устраивать.Цитата:
Kairat stayer:
Ничего негативного и зазорного нет, пусть баянисты и балалаечники выступают.

Вы так и не ответили на простой вопрос ,почему петь и танцевать необходимо в торговом зале,а не там где и положено на сцене специально отведённой для таких мероприятий?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23728
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 04.03.23 - 10:29
#31
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Реклама Марта очумелая..
Вчера там было народу, не протолкнуться..
ЦУМ стоял завистливо в сторонке..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23728
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 04.03.23 - 10:30
#32
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Теперь хобби появилось у бездельников, фотографироваться на эскалаторе.
Обязательно, когда пойдем, сфотографируемся еще..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3953
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 04.03.23 - 10:33
#33
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Цитата:
Добринцофф:
В чём популиризация? В том что 20 человек бегут в своё удовольствие ,а 500 стоят в пробках,опаздывают на работу и матерят этих бегунов на чём свет стоит?


Выше же указал,что мировая практика.Цитата:
Добринцофф:
Вот ключевое слово,сначала всё таки надо разрешения спросить,а потом уже концерты устраивать.


Внимательно заметку читайте, ранее обращались, якобы условия выступления другие были.Цитата:
Добринцофф:
Вы так и не ответили на простой вопрос ,почему петь и танцевать необходимо в торговом зале,а не там где и положено на сцене специально отведённой для таких мероприятий?


В данном случае они представляют общественное объединение, одно из целей популяризация национальной одежды, обычаев и традиции казахского народа. Выше же отметил. что в торговых центрах выступают целые оркестры и исполняют куи и.т.д.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23728
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 04.03.23 - 10:39
#34
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Я положил начало этому, фотаться на эскалаторе в Марте.
Далекое 13 апреля 2014
Моя кухарка уже тогда фоталась..

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9273
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 04.03.23 - 10:41
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
Внимательно заметку читайте, ранее обращались, якобы условия выступления другие были

Я то читал,может быть вы не внимательно прочитали?
Цитата:
Естественно, мероприятие 26-го февраля согласовано не было. Они ходили по ТЦ, пели. Поэтому мы попросили закончить мероприятие

Источник:

Цитата:
Изначально они хотели в национальных костюмах спускаться по эскалатору. То есть, без песен и танцев, просто хотят красиво спуститься по эскалатору. Им отказали, потому что по технике безопасности

Источник:

По моему всё ясно написано мероприятие согласовано не было.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3953
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 04.03.23 - 10:48
#36
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Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае они представляют общественное объединение, одно из целей популяризация национальной одежды, обычаев и традиции казахского народа...


Как я понял, есть республиканское объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол" (Казахские матери-путь к традициям), возрождают и популяризируют национальные ценности, традиции и.т.д. В данном случае видимо из филиала, которые создаются в областях, точной информацией не владею.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3953
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 04.03.23 - 10:51
#37
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Цитата:
Добринцофф:
По моему всё ясно написано мероприятие согласовано не было.


Имеются разногласия, также отмечено: Организаторы мероприятия, представители республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол", по словам администратора "MART", обращались в офис торгового центра. Но цель своего визита формулировали по-другому.
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