В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 17:21
Видео с инцидентом прислали в редакцию "НГ" сегодня, 3 марта. Конфликт произошел еще 26 февраля. На видео закадровый голос поясняет, что бабушек в национальных костюмах выгоняют из ТЦ "MART". Читать новость
Добринцофф: В чём популиризация? В том что 20 человек бегут в своё удовольствие ,а 500 стоят в пробках,опаздывают на работу и матерят этих бегунов на чём свет стоит?
Выше же указал,что мировая практика.Цитата:
Добринцофф: Вот ключевое слово,сначала всё таки надо разрешения спросить,а потом уже концерты устраивать.
Внимательно заметку читайте, ранее обращались, якобы условия выступления другие были.Цитата:
Добринцофф: Вы так и не ответили на простой вопрос ,почему петь и танцевать необходимо в торговом зале,а не там где и положено на сцене специально отведённой для таких мероприятий?
В данном случае они представляют общественное объединение, одно из целей популяризация национальной одежды, обычаев и традиции казахского народа. Выше же отметил. что в торговых центрах выступают целые оркестры и исполняют куи и.т.д.
Kairat stayer: В данном случае они представляют общественное объединение, одно из целей популяризация национальной одежды, обычаев и традиции казахского народа...
Как я понял, есть республиканское объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол" (Казахские матери-путь к традициям), возрождают и популяризируют национальные ценности, традиции и.т.д. В данном случае видимо из филиала, которые создаются в областях, точной информацией не владею.
Добринцофф: По моему всё ясно написано мероприятие согласовано не было.
Имеются разногласия, также отмечено: Организаторы мероприятия, представители республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол", по словам администратора "MART", обращались в офис торгового центра. Но цель своего визита формулировали по-другому.
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