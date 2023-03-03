Отправлено: - 10:33

Добринцофф:

В чём популиризация? В том что 20 человек бегут в своё удовольствие ,а 500 стоят в пробках,опаздывают на работу и матерят этих бегунов на чём свет стоит?

Добринцофф:

Вот ключевое слово,сначала всё таки надо разрешения спросить,а потом уже концерты устраивать.

Добринцофф:

Вы так и не ответили на простой вопрос ,почему петь и танцевать необходимо в торговом зале,а не там где и положено на сцене специально отведённой для таких мероприятий?

Цитата:Выше же указал,что мировая практика.Цитата:Внимательно заметку читайте, ранее обращались, якобы условия выступления другие были.Цитата:В данном случае они представляют общественное объединение, одно из целей популяризация национальной одежды, обычаев и традиции казахского народа. Выше же отметил. что в торговых центрах выступают целые оркестры и исполняют куи и.т.д.