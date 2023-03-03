73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста

Отправлено: - 01:00

Да, не спокойно в Королевстве. То что у человека в 73-ри года своего жилья нет - одна проблема. Во всяком случае не бомж. Сына потерял, другие где то там в России. А вот то что находится такое быдло, трясти деньги со старика, вот это уже дно, которое не пробить. Совесть совсем потеряли.