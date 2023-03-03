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Добринцофф:

Тоже самое когда бежит кучка бегунов в честь праздника и при этом перекрывают все улицы

Добринцофф:

Почему я придя за покупками в торговый центр ,не могу подняться на эскалаторе из-за того, что там какие-то люди снимают видео?

Цитата:Да у нас такое тоже бывает, и так же не понимаю, почему нельзя бежать в другом месте, где автомобили не ездят?Цитата:Вот это действительно беспредел, да ещё как новость на видео выставлять. У нас в Штуттгарте таких хватает, но все на улицах - площадях поют, на эскалаторах, тем более в ТРЦ - не видел ни разу. Клоуны однозначно.