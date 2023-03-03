Отправлено: - 23:54

ACROS:

Не пойму, почему вы так вписываетесь за воров и грабителе:

ACROS:

давайте так, на пальцах - вор, грабитель или насильник залез ко мне домой; я пристрелил его, предварительно сделав контрольный выстрел в возду

ACROS:

А, так(если без стрельбы) он ограбил бы меня и скрылся; полиция долго искала бы его; потом поймав - суд, адвокат,колония- и всё это за счёт государства ( его же надо кормить, поить, одевать, спать куда то уложить, баня, молоко и прочие прелести тюремной жизни).

[Исправлено: Эл-починно, 04.03.2023 - 00:03]

Цитата:Я ничего подобного и близко не допускал. Говорил лишь о безопасности и сохранности жизни.Для которой достаточно или газового баллончика, ну или электрошокера. Если Вы читали выше.Цитата:Оно вам надо? А доказать сможете, что это была самооборона? А может сами будете пристреляны оппонентом? Нет, я понимаю Ваш посыл, но сами подумайте, если практически каждый, сможет и будет владеть огнестрельным оружием, то явно ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо поножовщины, будут расстрелы. Я даже боюсь предположить, что может из этого получиться.Цитата:А Вы не боитесь, что убив человека, сами в тюрьме оказаться можете? Это ведь палка о двух концах.//Раз в год и палка стреляет// (с)ПС - контрольный - в голову, в воздух предупредительный