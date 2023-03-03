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≡ 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46292
73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
Отправлено: 03.03.23 - 17:12
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Владимир СТРЕЛЬНИКОВ проживает в общежитии по ул. Механизаторов, 1 в Тобыле. 26 февраля, около 20.00, в его комнату зашел сосед Валерий Финько. Он был пьян и требовал деньги, Стрельников отказал,.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9042
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 17:12
#1
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Больная тема для подвального комментатора Полиграфа Боярышникова...Ждем-с
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5920
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 18:22
#2
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Дом престарелых мог бы обратиться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23723
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 18:24
#3
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Эх..
Глубинный народ.
Дети бросили отца..
Да и похоронят, только лишь ради унаследования пенсионных накоплений..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1515
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 18:50
#4
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Я бы сказал сайт не пускает. Детей жалко не, их цензуры на меня нет
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
150
73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
Отправлено: 03.03.23 - 22:19
#5
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...

[Исправлено: костанаец, 03.03.2023 - 22:21]
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1319
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 04.03.23 - 00:41
#6
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Потом окажется, тот обиду затаил за то , что на сутки посадили. Выпьет, опять пойдёт к деду. Чем закончится... Много таких историй. А полиция опять ни при делах...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1646
73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
Отправлено: 04.03.23 - 01:00
#7
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Да, не спокойно в Королевстве. То что у человека в 73-ри года своего жилья нет - одна проблема. Во всяком случае не бомж. Сына потерял, другие где то там в России. А вот то что находится такое быдло, трясти деньги со старика, вот это уже дно, которое не пробить. Совесть совсем потеряли.
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