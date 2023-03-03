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≡ В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46292
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 17:21
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Видео с инцидентом прислали в редакцию "НГ" сегодня, 3 марта. Конфликт произошел еще 26 февраля. На видео закадровый голос поясняет, что бабушек в национальных костюмах выгоняют из ТЦ "MART".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23723
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 21:23
#15
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Цитата:
yudjin:
За ажеками явно кто-то стоит...

Хех..
Конечно же США и страны НАТО!
Коих кто то там посещал с превеликим удовольствием!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3944
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 21:27
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
даже в автобусах поют.


Здесь:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
749
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 21:29
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
через определённое время начинают петь

По согласованию с администрацией заведения
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3944
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 22:43
#18
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Цитата:
Skeptic:
По согласованию с администрацией заведения


Возможно заранее согласовали, но факт поют в торговых залах, видеоматериалов очень много. Тут, на мой взгляд вопрос касается толерантности. Отмечают конфликт исчерпан, что женщины в национальных костюмах будут петь и танцевать только на сцене на третьем этаже. А почему не разрешили петь в торговых залах?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3944
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 22:51
#19
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Судя по заметке, у обеих сторон своя правда, значит кто-то лжёт. Ну, если отмечают, что конфликт исчерпан, так тому и быть.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4352
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 04.03.23 - 00:17
#20
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Цитата:
111:
Хех.. Конечно же США и страны НАТО! Коих кто то там посещал с превеликим удовольствием!

Точно!
Раньше сказали бы: Происки ЦРУ!)))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9271
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 04.03.23 - 00:40
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
А почему не разрешили петь в торговых залах?

Может быть потому что-это торговый зал ,а не концертный.
Сегодня ажеки будут петь в магазине,завтра хор бабушек в кокошниках,потом виртуозы-балалаечники-домбристы начнут соревноваться,но почему в торговом зале,а не на сцене в ДК?
Тоже самое когда бежит кучка бегунов в честь праздника и при этом перекрывают все улицы в центре города ,создавая массу неудобств пешеходам и автомобилистам,а что мешает бегать не создавая проблем другим?
Почему я придя за покупками в торговый центр ,не могу подняться на эскалаторе из-за того, что там какие-то люди снимают видео?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1646
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 04.03.23 - 00:54
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Тоже самое когда бежит кучка бегунов в честь праздника и при этом перекрывают все улицы

Да у нас такое тоже бывает, и так же не понимаю, почему нельзя бежать в другом месте, где автомобили не ездят? :lol: Цитата:
Добринцофф:
Почему я придя за покупками в торговый центр ,не могу подняться на эскалаторе из-за того, что там какие-то люди снимают видео?

Вот это действительно беспредел, да ещё как новость на видео выставлять. У нас в Штуттгарте таких хватает, но все на улицах - площадях поют, на эскалаторах, тем более в ТРЦ - не видел ни разу. Клоуны однозначно. :lol:
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