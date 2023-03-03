Отправлено: - 21:54

ACROS:

надо внимательно слушать оппонентов:

ACROS:

оружие применять при попытке НАПАДЕНИИ, ОГРАБЛЕНИЯ дома, а не на танцах, выходах на улицу, лифтах, массовках и что бы применение оружия в целях самообороны было прописано в Законах. Сейчас этого нет.

ACROS:

Ещё как спасёт - вы значит не были в таких ситуациях.

Цитата:Я вас внимательно читал.Цитата:И повторю, а кто это контролировать должен? Забрать оружие, тоже не проблема. Не каждый имея оружие сумеет выстрелить в человека - и что со всем этим делать? Ждать взрыва волны вооружённых преступлений?Откуда было оружие в январе прошлого года? Хотите всех официально вооружить?Цитата:Да не был, но знаком. Для этого есть соответствующие органы. Точнее или вернее должны быть и должны работать. В Апогее была такая своя служба - насколько помню ничем хорошим это не закончилось.