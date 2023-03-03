Отправлено: - 22:43

Skeptic:

По согласованию с администрацией заведения

Цитата:Возможно заранее согласовали, но факт поют в торговых залах, видеоматериалов очень много. Тут, на мой взгляд вопрос касается толерантности. Отмечают конфликт исчерпан, что женщины в национальных костюмах будут петь и танцевать только на сцене на третьем этаже. А почему не разрешили петь в торговых залах?