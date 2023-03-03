Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 18:12
– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов. Читать новость
ACROS: оружие применять при попытке НАПАДЕНИИ, ОГРАБЛЕНИЯ дома, а не на танцах, выходах на улицу, лифтах, массовках и что бы применение оружия в целях самообороны было прописано в Законах. Сейчас этого нет.
И повторю, а кто это контролировать должен? Забрать оружие, тоже не проблема. Не каждый имея оружие сумеет выстрелить в человека - и что со всем этим делать? Ждать взрыва волны вооружённых преступлений? Откуда было оружие в январе прошлого года? Хотите всех официально вооружить? Цитата:
ACROS: Ещё как спасёт - вы значит не были в таких ситуациях.
Да не был, но знаком. Для этого есть соответствующие органы. Точнее или вернее должны быть и должны работать. В Апогее была такая своя служба - насколько помню ничем хорошим это не закончилось.
АК-47. Рад что настроение поднял вам. Очевидно вы по жизни угрюмый или давно в цирке не были, раз не смеялись лет ТРИДЦАТЬ - надо полагать - каждый пишет в меру своего УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ?? И с каких это пор мы на ты??
ACROS: Что то я не наблюдаю взрыва волны вооружённых преступлении в США
Ну Вам просто не преподают эти новости на "блюдечке с голубой каёмочкой" - вот и не наблюдаете. //В США зафиксирован антирекорд по числу массовых убийств и рост насилия с применением огнестрельного оружия в 2021 году// источник Можете сами и другие источники найти. Цитата:
ACROS: И потом: - вы же не полезете грабить мой или другой чей то дом - значит и не получите пулю в лоб, все просто. Не понимаю- что вы так переживаете за воров и грабителей, как будто вы один из них.
Не плохой юмор. Но я за численность населения Казахстана больше переживаю.
Во времена приватизации совхозов за долги забирали с/х технику, скот , зерно и прочее - было одно такое предприятие с названием в конце "трейд", которое потом кануло в Лету, отец его был депутатом Парламента. Они приехали, директора совхоза не было на месте, я гл. инженер - не отдавал без него технику, на меня направили ствол автомата, естественно я уступил. - все дела. Тогда это было обыденным явлением - скажу больше - милиционеры, которые были в отпусках- подрабатывали в этих делах, правда в форму не одевались, но или с табельным ПМ или левым стволом.
Цитата:
Эл-починно: я за численность населения Казахстана больше переживаю.
Вы как настоящий учёный-эксперементатор подгоняете цифры под свой результат: 300 000 000 жителей США -1 000 000 = это за 30 лет, в процентах это 0,335% 19 000 000 жителей РК *0,0335 = 63 650 -и это за 30 лет Независимости было бы - не такая уж и большая цифра, в авто.авариях и ДТП погибло примерно столько же и никто по этому поводу в Казахстане крик не поднимает, даже правозащитники молчат, они больше беспокоятся о бездомных собак и кошечек.
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