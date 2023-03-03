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≡ Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46292
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 18:12
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– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
49
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 21:52
#15
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Вас почитать всетакие герои????? :oops:
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
49
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 21:53
#16
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Кто помнит Виталю Севастьянова, Петю Скока, Хису, Валера Чёрного?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1643
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 21:54
#17
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Цитата:
ACROS:
надо внимательно слушать оппонентов:

Я вас внимательно читал. ;-) Цитата:
ACROS:
оружие применять при попытке НАПАДЕНИИ, ОГРАБЛЕНИЯ дома, а не на танцах, выходах на улицу, лифтах, массовках и что бы применение оружия в целях самообороны было прописано в Законах. Сейчас этого нет.

И повторю, а кто это контролировать должен? Забрать оружие, тоже не проблема. Не каждый имея оружие сумеет выстрелить в человека - и что со всем этим делать? Ждать взрыва волны вооружённых преступлений?
Откуда было оружие в январе прошлого года? Хотите всех официально вооружить? :-x Цитата:
ACROS:
Ещё как спасёт - вы значит не были в таких ситуациях.

Да не был, но знаком. Для этого есть соответствующие органы. Точнее или вернее должны быть и должны работать. В Апогее была такая своя служба - насколько помню ничем хорошим это не закончилось.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
49
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 21:57
#18
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Расстрел кафе на мосту перед Айятом ,кто помнит?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
49
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 21:59
#19
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Правило применения оружия давно прописаны
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
49
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 22:01
#20
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Трактовка применения должна быть на уровне. И выдача лицензии. А это уже отдельный разговор. Если я имею оружие и могу обращаться с ним. То ни один чел не сможет и не мог мне предъявить нарушения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3996
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 22:14
#21
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Цитата:
Эл-починно:
, а кто это контролировать должен?


Конечно - МВД.

Цитата:
Эл-починно:
Ждать взрыва волны вооружённых преступлений?


Что то я не наблюдаю взрыва волны вооружённых преступлении в США - я не думаю что наши граждане чем то коренным образом отличаются от них.

И потом: - вы же не полезете грабить мой или другой чей то дом - значит и не получите пулю в лоб, все просто. Не понимаю- что вы так переживаете за воров и грабителей, как будто вы один из них.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3996
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:19
#22
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Цитата:
soldat pv:
Мне смешно так не было лет тридцать :-P


АК-47. Рад что настроение поднял вам. Очевидно вы по жизни угрюмый или давно в цирке не были, раз не смеялись лет ТРИДЦАТЬ - надо полагать - каждый пишет в меру своего УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ??
И с каких это пор мы на ты??

Цитата:
soldat pv:
все такие герои


Конечно НЕТ: - куда нам до солдатам.

[Исправлено: ACROS, 03.03.2023 - 22:27]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1643
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:27
#23
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Цитата:
ACROS:
Конечно - МВД.

Тогда почему Вы под прицелом АКМ стояли? ;-) Цитата:
ACROS:
Что то я не наблюдаю взрыва волны вооружённых преступлении в США

Ну Вам просто не преподают эти новости на "блюдечке с голубой каёмочкой" - вот и не наблюдаете.
//В США зафиксирован антирекорд по числу массовых убийств и рост насилия с применением огнестрельного оружия в 2021 году//
источник
Можете сами и другие источники найти.
Цитата:
ACROS:
И потом: - вы же не полезете грабить мой или другой чей то дом - значит и не получите пулю в лоб, все просто. Не понимаю- что вы так переживаете за воров и грабителей, как будто вы один из них.

Не плохой юмор. Но я за численность населения Казахстана больше переживаю. ;-)
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1643
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:30
#24
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//Огнестрельное оружие вышло на первое место в качестве основной причины смерти среди детей и подростков в Соединенных Штатах,//
Сообщает газета ру со ссылкой на английский журнал.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1643
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:35
#25
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За 30 лет в США от огнестрельного оружия погибло более миллиона человек
Казахстанский источник
Если в КЗ такое допустить, то явно на вымирание. по миллиону каждые 30-ть лет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3996
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:40
#26
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Цитата:
Эл-починно:
почему Вы под прицелом АКМ


Во времена приватизации совхозов за долги забирали с/х технику, скот , зерно и прочее - было одно такое предприятие с названием в конце "трейд", которое потом кануло в Лету, отец его был депутатом Парламента.
Они приехали, директора совхоза не было на месте, я гл. инженер - не отдавал без него технику, на меня направили ствол автомата, естественно я уступил. - все дела.
Тогда это было обыденным явлением - скажу больше - милиционеры, которые были в отпусках- подрабатывали в этих делах, правда в форму не одевались, но или с табельным ПМ или левым стволом.

Цитата:
Эл-починно:
я за численность населения Казахстана больше переживаю. ;-)


Похвально. Родина есть Родина.

[Исправлено: ACROS, 03.03.2023 - 22:44]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3996
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:54
#27
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Цитата:
Эл-починно:
по миллиону каждые 30-ть лет


Вы как настоящий учёный-эксперементатор подгоняете цифры под свой результат:
300 000 000 жителей США -1 000 000 = это за 30 лет, в процентах это 0,335%
19 000 000 жителей РК *0,0335 = 63 650 -и это за 30 лет Независимости было бы - не такая уж и большая цифра, в авто.авариях и ДТП погибло примерно столько же и никто по этому поводу в Казахстане крик не поднимает, даже правозащитники молчат, они больше беспокоятся о бездомных собак и кошечек.

[Исправлено: ACROS, 03.03.2023 - 22:56]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1643
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 22:56
#28
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Цитата:
ACROS:
Во времена приватизации совхозов

Да знакомо, сам в конце 90-ых уехал, так что...Цитата:
ACROS:
Вы как настоящий учёный-эксперементатор подгоняете цифры под свой результат:

Это не я, а источник. ;-) Ну разве что немного "подогнал" и всё то Вы заметите ))
Да и как ни крути, жертв в Казахстане может быть и больше. За один январь прошлого года сколько погибло? Потенциал...

[Исправлено: Эл-починно, 03.03.2023 - 23:07]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1643
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 23:01
#29
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Цитата:
ACROS:
ДТП погибло примерно столько же и никто по этому поводу в Казахстане крик не поднимает

В ДТП во всё мире гибнет больше людей, чем в авиакатастрофах или на ЖД. Но автомобиль, средство передвижения, без этого никуда.
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