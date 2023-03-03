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Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46291
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 18:12
– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.
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T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
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- 254
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 18:12
Комментарий удален модератором.
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 20:11
Я лично за то что бы населению разрешили: - приобретение, хранение и применение огнестрельного оружия в целях самообороны.
Естественно, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.
Если, редиски-нехорошие люди, будут знать что в доме есть огнестрельное ружьё и оно может и даже точно выстрелит в них при попытке НЕЗАКОННОГО вторжения в этот дом, то это будет сдерживать их, по крайней мере они лишний раз подумают - стоит ли украденная пара-тысяча тенге, их жизней.
Естественно, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.
Если, редиски-нехорошие люди, будут знать что в доме есть огнестрельное ружьё и оно может и даже точно выстрелит в них при попытке НЕЗАКОННОГО вторжения в этот дом, то это будет сдерживать их, по крайней мере они лишний раз подумают - стоит ли украденная пара-тысяча тенге, их жизней.
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 20:19
Цитата:
И что начнётся? Сегодня пенсионера в Тобыле избили, а получится, могли застрелить. Оно кому надо? Цитата:
Знаете ли - сегодня здоров и кредитов нет, да и банкротство не светит. А через некоторое время всё может поменяться с точностью, до наоборот. И кто будет тогда отвечать?
ACROS:
Я лично за то что бы населению разрешили:
Я лично за то что бы населению разрешили:
И что начнётся? Сегодня пенсионера в Тобыле избили, а получится, могли застрелить. Оно кому надо? Цитата:
ACROS:
Естественно, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.
Естественно, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.
Знаете ли - сегодня здоров и кредитов нет, да и банкротство не светит. А через некоторое время всё может поменяться с точностью, до наоборот. И кто будет тогда отвечать?
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 20:22
Для самообороны вполне электорошокеров, баллончиков с газом достаточно. В крайнем случае - газовый пистолет, да и то только
Цитата:
Цитата:
ACROS:
, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.
, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 20:31
Цитата:
Естественно, будет: - болезнь роста. Потом, всё наладиться. Не спорю, возможно какая то часть общества ( криминальная) в силу своих нехороших криминальных привычек получит некоторые неудобства в виде ранении, увечии и смерти.
Но, нормальные добросовестные граждане страны, у которых и в мыслях нет и не было даже желания, залезть в чужой дом - им нечего бояться и опасаться.
Отдельные случаи применения оружия в состоянии опьянения или неадекватности, даже и школьниками, конечно будут, они бывают везде : - даже в супер демократической стране как США.
Эл-починно:
И что начнётся
И что начнётся
Естественно, будет: - болезнь роста. Потом, всё наладиться. Не спорю, возможно какая то часть общества ( криминальная) в силу своих нехороших криминальных привычек получит некоторые неудобства в виде ранении, увечии и смерти.
Но, нормальные добросовестные граждане страны, у которых и в мыслях нет и не было даже желания, залезть в чужой дом - им нечего бояться и опасаться.
Отдельные случаи применения оружия в состоянии опьянения или неадекватности, даже и школьниками, конечно будут, они бывают везде : - даже в супер демократической стране как США.
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 20:35
Цитата:
Автомобиль - транспортное средство с ПОВЫШЕННОЙ опасностью для окружающих. Это же не значит что нужно запрещать использование автомобиля.
Для его надлежащего использования и эксплуатации и придуманы ПДД, также как и придуманы правила приобретения, хранения и применения огнестрельного оружия.
[Исправлено: ACROS, 03.03.2023 - 20:36]
Эл-починно:
И кто будет тогда отвечать
И кто будет тогда отвечать
Автомобиль - транспортное средство с ПОВЫШЕННОЙ опасностью для окружающих. Это же не значит что нужно запрещать использование автомобиля.
Для его надлежащего использования и эксплуатации и придуманы ПДД, также как и придуманы правила приобретения, хранения и применения огнестрельного оружия.
[Исправлено: ACROS, 03.03.2023 - 20:36]
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 20:36
Цитата:
Супер демократичной - нужно было в кавычки взять.
Цитата:
Вот они как раз и станут жертвами, потому как будут всё по правилам делать, а многие даже и не воспользуются таким правом. А вот криминал, да возрастёт. А в стране и так народу не густо.
ACROS:
супер демократической стране как США.
супер демократической стране как США.
Супер демократичной - нужно было в кавычки взять.
Цитата:
ACROS:
Но, нормальные добросовестные граждане страны, у которых и в мыслях нет и не было даже желания, залезть в чужой дом
Но, нормальные добросовестные граждане страны, у которых и в мыслях нет и не было даже желания, залезть в чужой дом
Вот они как раз и станут жертвами, потому как будут всё по правилам делать, а многие даже и не воспользуются таким правом. А вот криминал, да возрастёт. А в стране и так народу не густо.
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 20:41
Цитата:
И тем не менее, есть и злоупотребления. Зачем лишние жертвы?Цитата:
Ну то есть они, правила - уже есть. Тогда зачем ещё что то разрешать?
ACROS:
Автомобиль - транспортное средство с ПОВЫШЕННОЙ опасностью для окружающих
Автомобиль - транспортное средство с ПОВЫШЕННОЙ опасностью для окружающих
И тем не менее, есть и злоупотребления. Зачем лишние жертвы?Цитата:
ACROS:
Для его надлежащего использования и эксплуатации и придуманы ПДД, также как и придуманы правила приобретения, хранения и применения огнестрельного оружия.
Для его надлежащего использования и эксплуатации и придуманы ПДД, также как и придуманы правила приобретения, хранения и применения огнестрельного оружия.
Ну то есть они, правила - уже есть. Тогда зачем ещё что то разрешать?
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 20:47
Цитата:
До абсурда не надо доводить: - такому контингенту никто и не выдаст разрешение на приобретения оружия.
Цитата://Тут многие выпивают// - общага есть общага.
Эл-починно:
Сегодня пенсионера в Тобыле избили, а получится, могли застрелить.
Сегодня пенсионера в Тобыле избили, а получится, могли застрелить.
До абсурда не надо доводить: - такому контингенту никто и не выдаст разрешение на приобретения оружия.
Цитата://Тут многие выпивают// - общага есть общага.
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 20:55
Цитата:
Да я пока и не начинал.
Просто сегодняшние правила (лично меня устраивают). Отец и рыбаком и охотником был. Ружьё в сейфе. В серьёзной ситуации не спасёт. А так как и с правами получится, сегодня сдал, а завтра пьяный за рулём. Я против. Пусть "самые демократичные" сами с этим живут. Для Казахстана такой сценарий, я не желаю.
ACROS:
До абсурда не надо доводить: - такому контингенту никто и не выдаст разрешение на приобретения оружия.
До абсурда не надо доводить: - такому контингенту никто и не выдаст разрешение на приобретения оружия.
Да я пока и не начинал.
Просто сегодняшние правила (лично меня устраивают). Отец и рыбаком и охотником был. Ружьё в сейфе. В серьёзной ситуации не спасёт. А так как и с правами получится, сегодня сдал, а завтра пьяный за рулём. Я против. Пусть "самые демократичные" сами с этим живут. Для Казахстана такой сценарий, я не желаю.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1515
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 20:57
Не согласен ни с кем, дома можно, защищать свой дом сам Бог велел, вышел на улицу ты простой гражданин
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
Отправлено: 03.03.23 - 21:20
Цитата:
Я Вас и Акроса вполне понимаю. Только как и кто это должен будет контролировать? Может что и пострашнее января прошлого года случиться. Да и отобрать оружие, тоже не особо большая проблема, у человека не подготовленного. А как оно потом дальше будет использовано, никому не известно. Я лично получил разрешение на газовый пистолет, пока лежит в сейфе. Могу носить при себе, но с ограничениями. В лифтах, массовках и ещё там чего то - ношение запрещено. Да и где мне его использовать - как разве что фейерверк пострелять, тоже не знаю.
saba:
Не согласен ни с кем, дома можно, защищать свой дом сам Бог велел, вышел на улицу ты простой гражданин
Не согласен ни с кем, дома можно, защищать свой дом сам Бог велел, вышел на улицу ты простой гражданин
Я Вас и Акроса вполне понимаю. Только как и кто это должен будет контролировать? Может что и пострашнее января прошлого года случиться. Да и отобрать оружие, тоже не особо большая проблема, у человека не подготовленного. А как оно потом дальше будет использовано, никому не известно. Я лично получил разрешение на газовый пистолет, пока лежит в сейфе. Могу носить при себе, но с ограничениями. В лифтах, массовках и ещё там чего то - ношение запрещено. Да и где мне его использовать - как разве что фейерверк пострелять, тоже не знаю.
Re: Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме...
Отправлено: 03.03.23 - 21:41
Цитата:
Цитата:
Рация на бронепоезде: - надо внимательно слушать оппонентов: - оружие применять при попытке НАПАДЕНИИ, ОГРАБЛЕНИЯ дома, а не на танцах, выходах на улицу, лифтах, массовках и что бы применение оружия в целях самообороны было прописано в Законах.
Сейчас этого нет.
Цитата:
Ещё как спасёт - вы значит не были в таких ситуациях. Я начинал в конце 90-х свой бизнес, и пару раз стрелял в противников для решения своих проблем; в меня направляли ствол АК-47, даже когда я был простым главным инженером совхоза, из-за двух комбайнов.
saba:
вышел на улицу
вышел на улицу
Цитата:
Эл-починно:
Да и где мне его использовать
Да и где мне его использовать
Рация на бронепоезде: - надо внимательно слушать оппонентов: - оружие применять при попытке НАПАДЕНИИ, ОГРАБЛЕНИЯ дома, а не на танцах, выходах на улицу, лифтах, массовках и что бы применение оружия в целях самообороны было прописано в Законах.
Сейчас этого нет.
Цитата:
Эл-починно:
В серьёзной ситуации не спасёт.
В серьёзной ситуации не спасёт.
Ещё как спасёт - вы значит не были в таких ситуациях. Я начинал в конце 90-х свой бизнес, и пару раз стрелял в противников для решения своих проблем; в меня направляли ствол АК-47, даже когда я был простым главным инженером совхоза, из-за двух комбайнов.
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