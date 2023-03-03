Отправлено: - 20:19

ACROS:

Я лично за то что бы населению разрешили:

ACROS:

Естественно, со строгим соблюдением всех разрешительных процедур, начиная с медицинской проверки на психологическое состояние и кончая справкой на наличие банкротство.

Цитата:И что начнётся? Сегодня пенсионера в Тобыле избили, а получится, могли застрелить. Оно кому надо? Цитата:Знаете ли - сегодня здоров и кредитов нет, да и банкротство не светит. А через некоторое время всё может поменяться с точностью, до наоборот. И кто будет тогда отвечать?