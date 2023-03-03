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≡ В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46291
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 17:21
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Видео с инцидентом прислали в редакцию "НГ" сегодня, 3 марта. Конфликт произошел еще 26 февраля. На видео закадровый голос поясняет, что бабушек в национальных костюмах выгоняют из ТЦ "MART".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9041
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 17:21
#1
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За ажеками явно кто-то стоит... провокатор, который снимал и комментировал в нужном ключе, раздувая якобы конфликт на весь Казахстан в модной теме. Если им был дан ответ на бумаге, зачем надо было так все перевернуть и преподнести как ущемление, изгнание за одежду.
Хотите выступать - есть сцена. Почему сразу не договаривались о ней? Эскалатор не место для подобных акций. Я и сам не привык на нем ездить и опасаюсь когда захожу. А тут пожилые люди. Случись что, оступилась, упала.... кто будет виноват? Опять администрация Марта?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13484
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 17:59
#2
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будь я владельцем торгового центра вообще бы запретил всем клоунам сниматься или пользоваться моим помещением и техникой для своих разлвекушек и пиара
а еще бы охранников с собаками набрал и гонял всех хипстеров по залам
потомучто капитализм мать его! мое помещение кого хочу того выгоняю без объяснения причин
не нравятся мне анимешники к примеру а ну пошли вон с моего магазина! имею право никому ничего объяснять, это моя собственность нефиг тут тик токи свои снимать
а эти ажешки прям не общественное объединение а какой то слет блогеров
вот приспичило им на эскалаторе видосики свои записывать?)))

а если серьезно это уже третий случай за месяц
первый был в астане где также из кафе выгнали парней играющих на домбре и оператор начал вонять что русские им в казахстане запрещают на нац инструментах играть
второй вот у нас где опять же больше всех обиженный оператор воняет но при этом он еще настолько тупой что на видео спалился говоря что им тут запретили выст...(осекся на этом моменте) и продолжил что им запретили ходить в нац костюмах в марте
а третий случай это украинский (украинскй ли?) блогер выдрал недавно старый видос из рудного где мужиков казахов просивших обслужить их на гос языке в боулинге обматерили местные гоп бабы что выглядело совсем уж провокационно
так что на лицо спланированная акция по провокациям
кому она выгодна? да всем подряд
от россии до сша
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1514
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 18:02
#3
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Цитата:
abaika95:
будь я владельцем

Будь Вы владельцем, надо было бы испрашивать разрешения на дыхание
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
254
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 18:10
#4
Комментарий удален модератором.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5920
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 18:14
#5
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Что-то я здесь ничего особенного не вижу. Помню на вокзале люди провожали сватов, пели-плясали, никто не возмущался. Студенты на поезде ехали, на весь вагон под гитару пели. На Арбате и переходах каждый день кто-нибудь поют.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3937
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 18:53
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
На Арбате и переходах каждый день кто-нибудь поют.


Это нормальные явления, ниже по ссылке на видео отмечают, что в Москве в аэропорту Шереметьево 5 лет тому назад, получается в 2018 году, наши музыканты стоя в очереди на регистрацию устроили Флешмоб. Они исполнили композицию "Көзімнің қарасы" на весь терминал, видимо гастролировали и возвращались домой.

Здесь:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
515
Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...
Отправлено: 03.03.23 - 18:55
#7
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Не думаю, что дело в костюмах. Каждый интерпретирует под себя. Зайдите в повседневной одежде и запойте на весь ТЦ - реакция (думаю) будет такая же.
Общественный порядок - это дело такое
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3937
В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 19:08
#8
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Цитата:
Kairat stayer:
Это нормальные явления, ниже по ссылке на видео отмечают, что в Москве в аэропорту Шереметьево 5 лет тому назад, получается в 2018 году, наши музыканты стоя в очереди на регистрацию устроили Флешмоб.


На другом видео, там-же в Шереметьево они же исполняют другую песню, датируется 24.12.2017г.

Здесь:
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