В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с бабушками прокомментировали в ТЦ "MART"
Отправлено: 03.03.23 - 17:21
Видео с инцидентом прислали в редакцию "НГ" сегодня, 3 марта. Конфликт произошел еще 26 февраля. На видео закадровый голос поясняет, что бабушек в национальных костюмах выгоняют из ТЦ "MART". Читать новость
За ажеками явно кто-то стоит... провокатор, который снимал и комментировал в нужном ключе, раздувая якобы конфликт на весь Казахстан в модной теме. Если им был дан ответ на бумаге, зачем надо было так все перевернуть и преподнести как ущемление, изгнание за одежду. Хотите выступать - есть сцена. Почему сразу не договаривались о ней? Эскалатор не место для подобных акций. Я и сам не привык на нем ездить и опасаюсь когда захожу. А тут пожилые люди. Случись что, оступилась, упала.... кто будет виноват? Опять администрация Марта?
будь я владельцем торгового центра вообще бы запретил всем клоунам сниматься или пользоваться моим помещением и техникой для своих разлвекушек и пиара а еще бы охранников с собаками набрал и гонял всех хипстеров по залам потомучто капитализм мать его! мое помещение кого хочу того выгоняю без объяснения причин не нравятся мне анимешники к примеру а ну пошли вон с моего магазина! имею право никому ничего объяснять, это моя собственность нефиг тут тик токи свои снимать а эти ажешки прям не общественное объединение а какой то слет блогеров вот приспичило им на эскалаторе видосики свои записывать?)))
а если серьезно это уже третий случай за месяц первый был в астане где также из кафе выгнали парней играющих на домбре и оператор начал вонять что русские им в казахстане запрещают на нац инструментах играть второй вот у нас где опять же больше всех обиженный оператор воняет но при этом он еще настолько тупой что на видео спалился говоря что им тут запретили выст...(осекся на этом моменте) и продолжил что им запретили ходить в нац костюмах в марте а третий случай это украинский (украинскй ли?) блогер выдрал недавно старый видос из рудного где мужиков казахов просивших обслужить их на гос языке в боулинге обматерили местные гоп бабы что выглядело совсем уж провокационно так что на лицо спланированная акция по провокациям кому она выгодна? да всем подряд от россии до сша
Что-то я здесь ничего особенного не вижу. Помню на вокзале люди провожали сватов, пели-плясали, никто не возмущался. Студенты на поезде ехали, на весь вагон под гитару пели. На Арбате и переходах каждый день кто-нибудь поют.
сайлау курманов: На Арбате и переходах каждый день кто-нибудь поют.
Это нормальные явления, ниже по ссылке на видео отмечают, что в Москве в аэропорту Шереметьево 5 лет тому назад, получается в 2018 году, наши музыканты стоя в очереди на регистрацию устроили Флешмоб. Они исполнили композицию "Көзімнің қарасы" на весь терминал, видимо гастролировали и возвращались домой.
Kairat stayer: Это нормальные явления, ниже по ссылке на видео отмечают, что в Москве в аэропорту Шереметьево 5 лет тому назад, получается в 2018 году, наши музыканты стоя в очереди на регистрацию устроили Флешмоб.
На другом видео, там-же в Шереметьево они же исполняют другую песню, датируется 24.12.2017г.
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