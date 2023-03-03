Re: Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя...

Отправлено: - 19:01

Цитата://Тогда всем троим трем госслужащим было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.//



Тогда по логике и в отношении этих троих тоже надо пересмотреть дела и отменить ОШИБОЧНО вынесенное им взыскание.

Эти дела тоже из бестолковой серии; - "..коту делать нечего, он яйца чешет..." затеянными бестолковыми государственными служащими в отношении: - возведённого и заселённого дома на Узкой колеи и действующего кирпичного завода, или это грибоедовское "горе от ума".