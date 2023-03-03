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≡ 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46291
73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
Отправлено: 03.03.23 - 17:12
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Владимир СТРЕЛЬНИКОВ проживает в общежитии по ул. Механизаторов, 1 в Тобыле. 26 февраля, около 20.00, в его комнату зашел сосед Валерий Финько. Он был пьян и требовал деньги, Стрельников отказал,.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9041
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 17:12
#1
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Больная тема для подвального комментатора Полиграфа Боярышникова...Ждем-с
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5920
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 18:22
#2
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Дом престарелых мог бы обратиться.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23722
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 18:24
#3
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Эх..
Глубинный народ.
Дети бросили отца..
Да и похоронят, только лишь ради унаследования пенсионных накоплений..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1514
Re: 73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его...
Отправлено: 03.03.23 - 18:50
#4
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Я бы сказал сайт не пускает. Детей жалко не, их цензуры на меня нет
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