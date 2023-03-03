Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя управления культуры рассмотрели на совете по этике в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46291
Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя управления культуры рассмотрели на совете по этике в Костанае
Отправлено: 03.03.23 - 18:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисциплинарное дело Ерлана КАЛМАКОВА касается новой программы ArtSport, инициированной недавно президентом страны. Его рассмотрели на совете по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области сегодня, 3 марта.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
261
Re: Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя...
Отправлено: 03.03.23 - 18:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё уже придумали до нас
Профайл
L
§ Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
5
Re: Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя...
Отправлено: 03.03.23 - 18:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерлан Калмаков нормальный пацан, не надо его прессовать.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3982
Re: Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя...
Отправлено: 03.03.23 - 19:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Тогда всем троим трем госслужащим было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.//

Тогда по логике и в отношении этих троих тоже надо пересмотреть дела и отменить ОШИБОЧНО вынесенное им взыскание.
Эти дела тоже из бестолковой серии; - "..коту делать нечего, он яйца чешет..." затеянными бестолковыми государственными служащими в отношении: - возведённого и заселённого дома на Узкой колеи и действующего кирпичного завода, или это грибоедовское "горе от ума".
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1514
Re: Незаконно отклоняли заявки поставщиков - Дело руководителя...
Отправлено: 03.03.23 - 19:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акрос на следующие выборы, если вы пойдете в Президенты я готов за Вас голосовать при условии , что я буду Вашим спичрайтером
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS