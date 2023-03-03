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73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
73-летнего жителя Тобыла избили, вымогая деньги. Его обидчику дали 5 суток ареста
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