Re: В костюмах можно, но петь - по согласованию. Конфликт с...

Отправлено: - 17:59

будь я владельцем торгового центра вообще бы запретил всем клоунам сниматься или пользоваться моим помещением и техникой для своих разлвекушек и пиара

а еще бы охранников с собаками набрал и гонял всех хипстеров по залам

потомучто капитализм мать его! мое помещение кого хочу того выгоняю без объяснения причин

не нравятся мне анимешники к примеру а ну пошли вон с моего магазина! имею право никому ничего объяснять, это моя собственность нефиг тут тик токи свои снимать

а эти ажешки прям не общественное объединение а какой то слет блогеров

вот приспичило им на эскалаторе видосики свои записывать?)))



а если серьезно это уже третий случай за месяц

первый был в астане где также из кафе выгнали парней играющих на домбре и оператор начал вонять что русские им в казахстане запрещают на нац инструментах играть

второй вот у нас где опять же больше всех обиженный оператор воняет но при этом он еще настолько тупой что на видео спалился говоря что им тут запретили выст...(осекся на этом моменте) и продолжил что им запретили ходить в нац костюмах в марте

а третий случай это украинский (украинскй ли?) блогер выдрал недавно старый видос из рудного где мужиков казахов просивших обслужить их на гос языке в боулинге обматерили местные гоп бабы что выглядело совсем уж провокационно

так что на лицо спланированная акция по провокациям

кому она выгодна? да всем подряд

от россии до сша