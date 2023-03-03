Отправлено: - 14:45

Дантист:

Больше всего не люблю ездить в Костанай.

Цитата:От многих слышал такое, от россиян, жителей районов. Согласен, узкие дороги, обилие светофоров, лишних переходов и конечно же мигалок очень напрягают. Мне в Челябинске нравится ездить, кроме развязок (сложно к ним привыкнуть).