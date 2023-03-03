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≡ Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46287
Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
Отправлено: 03.03.23 - 12:44
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Участок ул Каирбекова нап пересечении с ул. Тәуелсіздік планируют расширить до трех полос, затем установят дорожный знак "Направление движения по полосам". Об этом "НГ" сообщили в управлении полиции Костаная.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1039
Re: Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае...
Отправлено: 03.03.23 - 12:44
#1
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Больше всего не люблю ездить в Костанай. Пока едешь четыре-пять раз встретишь мигалки, плюс организация движения отвратительная, уйма светофоров, знаков, пробки, нелепые кольца, плюс через каждые 400м экипажи, подстерегающие водителей-жертв, ну и отсутствие культуры вождения у большинства участников.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
291
Re: Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае...
Отправлено: 03.03.23 - 12:48
#2
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Цитата:
Дантист:
Пока едешь четыре-пять раз встретишь мигалки, плюс организация движения отвратительная, уйма светофоров, знаков, пробки, нелепые кольца, плюс через каждые 400м экипажи, подстерегающие водителей-жертв

В Москве вам тоже не понравится 8-)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11993
Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
Отправлено: 03.03.23 - 13:05
#3
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Цитата:
5555:
Неа. В Москве культурное движение. Просто много развязок запутаных как паутина. А вот Алматы это дно. Вот где всем плевать на ПДД.))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23721
Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
Отправлено: 03.03.23 - 14:15
#4
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Цитата:
Дантист:
плюс через каждые 400м экипажи, подстерегающие водителей-жертв, ну

Нету тут такого.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
931
Re: Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае...
Отправлено: 03.03.23 - 14:45
#5
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Цитата:
Дантист:
Больше всего не люблю ездить в Костанай.

От многих слышал такое, от россиян, жителей районов. Согласен, узкие дороги, обилие светофоров, лишних переходов и конечно же мигалок очень напрягают. Мне в Челябинске нравится ездить, кроме развязок (сложно к ним привыкнуть).
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1318
Re: Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае...
Отправлено: 03.03.23 - 14:51
#6
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На Назарбаева-Доненбаева светофор стал работать так, что пробка стала для тех, кто поворачивает с Назарбаева налево. Аж смешно стало, все полосы пустые, а одна забита чуть ли не до Дзержинского.
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