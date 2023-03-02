Информация от 28.02.2023 года, выше пост за №11546.
Цитата:
Kairat stayer: Пресс-служба Государственного департамента США сообщает:
1 марта Э.Блинкин отправится в Нью-Дели (Индия) для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая будет посвящена укреплению многосторонности и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, борьбы с наркотиками, глобального здравоохранения, гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях и гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Он встретится с официальными лицами правительства Индии и представителями гражданского общества, чтобы подтвердить наше прочное партнерство.
Ниже по ссылке, краткая информация от самой крупной международной мультимедийной новостной организаций в США - Голос Америки. Отмечают, что Голос Америки производит контент на 45 языках мира. Созданный в 1942 году, «Голос Америки» обеспечивает всеобъемлющее, правдивое и независимое освещение новостей и событий.
Kairat stayer: Отмечают, что Голос Америки производит контент на 45 языках мира. Созданный в 1942 году, «Голос Америки» обеспечивает всеобъемлющее, правдивое и независимое освещение новостей и событий.
Впечатляет, что на 45 языках мира правдиво и независимо освещают различные актуальные новости и события. В том числе есть русская служба новостей, для русскоязычной аудиторий.
Что творится то.. Везде у нас. В вацапе. Мою кухарку уже брат ее с деревни предупредил, меня, детей.. Оказывается, вчера нацисты, которые съели якобы брянских детей, их и не съели вовсе! Они изготовили из них духи! И отравили все это дело. И теперь распространяют тут у нас и травят всех. Больницы и морги завалены трупами! Предупреждайте всех, передавайте всем, чтобы не покупали духи и тройные одеколоны!
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