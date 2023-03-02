Отправлено: - 09:52

Kairat stayer:

Пресс-служба Государственного департамента США сообщает:



1 марта Э.Блинкин отправится в Нью-Дели (Индия) для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая будет посвящена укреплению многосторонности и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, борьбы с наркотиками, глобального здравоохранения, гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях и гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Он встретится с официальными лицами правительства Индии и представителями гражданского общества, чтобы подтвердить наше прочное партнерство.

Информация от 28.02.2023 года, выше пост за №11546.Цитата:Ниже по ссылке, краткая информация от самой крупной международной мультимедийной новостной организаций в США - Голос Америки. Отмечают, что Голос Америки производит контент на 45 языках мира. Созданный в 1942 году, «Голос Америки» обеспечивает всеобъемлющее, правдивое и независимое освещение новостей и событий.Здесь: