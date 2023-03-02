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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 772 из 772«1...770771772
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3935
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 11:15
#11566
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Точно карта. Посмотрел спросонья, что там Марик ест, говорит кишки с луком. Подумал что за кишки такие, вроде вообще не похожи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:02
#11567
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Цитата:
ACROS:
всегда ем только холодным

Да, конда хорошая нарезка, тоде стараюсь есть холодным, но жена все равно для остальных разогревает.
И мясо да, самое чистейшее от конины, даже если есть жир..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:03
#11568
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Цитата:
drakon:
Кишки - ниразу..

От конины можно, ты чего, не ел беш оаньше, настоящий?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:04
#11569
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Цитата:
Vit:
Современное пиво это чистая химия.

Да, осознаю конечно.
Сами врачи говорили мне что даже водка полезней, ее врачи только пьют, а не коньяки и пиво..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:05
#11570
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Цитата:
Kairat stayer:
Точно карта. Посмотрел спросонья, что там Марик ест, говорит кишки с

Да я наверно обрусел сильно, уже кишки начал говорить.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3935
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.03.23 - 09:52
#11571
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Информация от 28.02.2023 года, выше пост за №11546.

Цитата:
Kairat stayer:
Пресс-служба Государственного департамента США сообщает:

1 марта Э.Блинкин отправится в Нью-Дели (Индия) для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая будет посвящена укреплению многосторонности и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, борьбы с наркотиками, глобального здравоохранения, гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях и гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Он встретится с официальными лицами правительства Индии и представителями гражданского общества, чтобы подтвердить наше прочное партнерство.


Ниже по ссылке, краткая информация от самой крупной международной мультимедийной новостной организаций в США - Голос Америки. Отмечают, что Голос Америки производит контент на 45 языках мира. Созданный в 1942 году, «Голос Америки» обеспечивает всеобъемлющее, правдивое и независимое освещение новостей и событий.

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3935
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.03.23 - 10:03
#11572
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Цитата:
Kairat stayer:
Отмечают, что Голос Америки производит контент на 45 языках мира. Созданный в 1942 году, «Голос Америки» обеспечивает всеобъемлющее, правдивое и независимое освещение новостей и событий.


Впечатляет, что на 45 языках мира правдиво и независимо освещают различные актуальные новости и события. В том числе есть русская служба новостей, для русскоязычной аудиторий.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3935
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.03.23 - 10:14
#11573
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Хорошо, что мы имеем возможность получать различную информацию из разных источников. Равняем шаг с цивилизованными странами, стремимся к лучшему, главное не конопатим окна, а прорубаем их.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.03.23 - 14:12
#11574
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Что творится то..
Везде у нас.
В вацапе.
Мою кухарку уже брат ее с деревни предупредил, меня, детей..
Оказывается, вчера нацисты, которые съели якобы брянских детей, их и не съели вовсе!
Они изготовили из них духи!
И отравили все это дело.
И теперь распространяют тут у нас и травят всех.
Больницы и морги завалены трупами!
Предупреждайте всех, передавайте всем, чтобы не покупали духи и тройные одеколоны!
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