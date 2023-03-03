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Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
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